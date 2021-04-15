Мне 31 год и я не женат: уровень жизни в России, чтоб плодиться...
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15.04
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Мне 31 год и я не женат: уровень жизни в России, чтоб плодиться...

11:39:274/15/2021Фото: https://pixabay.com/
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Причина очень проста. Жить в одного лучше и я не раз в этом убедился.

Жить в одного лучше и я не раз в этом убедился

Привет народ! Вот короче интересно? что за тупой стереотип. Мне 31 год я не был ни разу женат. Причина очень проста. Жить в одного лучше и я не раз в этом убедился. Плюс не тот уровень жизни в России, чтоб плодиться...

 

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От редакции

Вы сколько народили человек? Во сколько лет женились?

    Аноним, 15 апреля 2021 11:54:33
    Странно, что вы сами появились на свет. В 90-м жизнь в Бердске была тяжелее теперешней - полки магазинов пустые, зарплаты смешные, строить квартиры перестали, одежда и обувь в тридорога на базаре... Жили с огорода, у кого был.
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