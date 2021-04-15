Мне 31 год и я не женат: уровень жизни в России, чтоб плодиться...

Привет народ! Вот короче интересно? что за тупой стереотип. Мне 31 год я не был ни разу женат. Причина очень проста. Жить в одного лучше и я не раз в этом убедился. Плюс не тот уровень жизни в России, чтоб плодиться...
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