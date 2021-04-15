Из-за смеси ужа и ежа активистку Светлану Рябоконь заставил замолчать на сессии депутатов спикер Владимир Голубев в Бердске

Сделал замечание активистке и руководителю "Зеленый патруль" Светлане Рябоконь на сессии депутатов спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске.
Напомним, что сорок шестая сессия депутатов Бердска сегодня, 15 апреля началась со скандала. Светлана Рябоконь от лица активистов выразила позицию бердчан о переносе дня города. Женщина не согласилась с мнением большинства депутатов о переносе праздника с сентября на июнь.
- То есть 3 сентября у нас переносится без публичного обсуждения с жителями, господа депутаты? Я что-то не поняла. Сильно много берете на себя, товарищи! - произнесла Светлана Рябоконь.
Тогда спикер горсовета Владимир Голубев отметил, что на заседаниях сессии депутатов нужно тянуть руку, а не высказывать свою позицию с места.
Светлана Рябоконь выслушала замечание и стала тянуть руку, но была не замечена.
- Вы меня сейчас не видите что ли? - обратилась к Владимиру Голубеву руководитель общественной организации "Зеленый Патруль".
Владимир Голубев ответил активистке следующим образом:
- Перед тем как прийти на сессию вы, все-таки, должны были, как законопослушный гражданин, почитать регламент города Бердска. Статья 42 пункт 4 - граждане, представители СМИ, организаций, политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов имеют право присутствовать в качестве слушателей на открытых заседаниях сессии, в том числе проводимых в дистанционной форме,- заявил спикер горсовета.
После своей речи Владимир Голубев добавил:
- Кому нужно попасть на обложку журнала, те сюда приходят,- посчитал Владимир Голубев.
После того как сессия закончилась, Светлана Рябоконь рассказала свои предположения "Курьер. Среда. Бердск" о том, что депутаты игнорировали ее якобы намеренно. Как считает активистка, здесь затронуты личные амбиции. Владимир Голубев не дал ей высказаться, якобы потому что Светлана борется за строительство полигона ТКО под Бердском, чья земля принадлежит брату спикера горсовета Виктору Голубеву.
- Здесь меня лично оскорбили. Я считаю, что здесь включили личные антипатии, потому что я борюсь против полигона, я - руководитель организации "Зеленый Патруль". Если здесь сидят два самых главных руководителя города: председатель совета депутатов и глава, и если они упрекают меня, жителя, в том, что я не знаю правовых основ, то чья это вина? Кто должен образовывать? Им выгодно, чтобы граждане были безграмотны, не знали ни законов, ничего. Я не буду выдвигаться в депутаты. Я не выдвигаюсь в них вообще! Я здесь только за то, что называется справедливостью. Сейчас вот здесь, что было? Не послушали жителей города, день города хотят перенести на июнь. С народом не проводят предварительную работу. Это что такое? Я хотела выступить еще с вопросами по отчету нашего главы Шестернина, там, извините, смешали "ужа" и "ежа". Было сказано и то, что сделано и то, что будет сделано. Ну, так-то, что будет - это будет. Вы отчитывайтесь за то, что было.
Также меня очень обеспокоила ситуация с депутатами. На комитетах они может и рассмотрели что-то, но они со своими избирателями разве работали? Я считаю, что нет. Вот, пожалуйста, господин депутат говорит о переносе дня города на 3 июня, а я хочу поговорить с его избирателями. Они знают об этом? Они согласились? Я была уверена в том, что день города перенесут из-за периода пандемии. В этом случае решение еще как-то можно понять, но сейчас я вообще ничего не понимаю. Это антинародное просто собрание, где утверждают те законы, о которых люди просто не знают. В правовом поле люди безграмотны и эти депутаты упрекают нас в этом? Я не очень готова была к мероприятию, потому что только за 2 дня узнала о том, что будет сессия. Я не смогла проштудировать все документы и все вопросы, которые здесь были оглашены. Я больше чем уверена, что там есть какие-то нюансы, которые депутаты вместе с чиновниками протащили для себя. Уж извините,- высказалась "Курьер. Среда. Бердск" Светлана Рябоконь.
Напомним, что депутаты не приняли проект поправки в устав о переносе дня города с сентября на июнь. Проголосовали из 23 присутствующих на сессии депутатов за перенос, 3 - против, 2 - воздержались.
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