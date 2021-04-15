15 апреля в Wink (18+) состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала «Детство Шелдона» (16+) в переводе и озвучке от Дениса «Кураж-Бамбей» Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе. «Детство Шелдона» (16+) — американский ситком, спин-оффпопулярного комедийного сериала «Теория большого взрыва» (16+). Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в «Теории большого взрыва» (16+). В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона «Детства Шелдона» (16+) в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink (18+). В Wink (18+) представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической «Теории большого взрыва» (16+) до новинок кинопроката.
Wink (18+) представляет четвертый сезон сериала «Детство Шелдона» (16+) в переводе и озвучке Кураж-Бамбей
11:32:414/15/2021
Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов.
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