Можно ли работать на месяц Рамадан-2021: что говорит Коран

13 апреля 2021 года у мусульман начался пост Рамадан. Он продлится 30 дней и закончится 12 мая 2021 года. Рамадан - это не только название праздника и поста, это также название девятого лунного месяца у мусульман. Этот месяц самый важный у мусульман - именно в этот месяц появился Коран. Поэтому строго соблюдать этот пост обязан каждый мусульманин, который допущен к нему.
Для мусульман соблюдение поста Рамадан - это время зарабатывания для себя вечного Рая. В этот месяц идет огромная работа над своим духовным развитием.
Весь пост делится ежедневно на 2 периода - дневное и ночное время. Запреты и правила поста распространяются только на дневное время - от восхода солнца и до его заката. Четко определить время наступления рассвета и захода солнца мусульманам помогают астрономические данные лунного календаря.
Каждый мусульманин в течение поста ежедневно читает пять обязательных молитв - намаз, искреннюю просьбу - дуа и молитву Таравих. Положено в течение поста обязательно помогать нуждающимся, делать добрые поступки и заниматься благотворительностью.
Такой образ жизни в течение поста помогает бороться со своими страстями и усмирять плоть, подавлять негативные эмоции. Все это приближает верующего человека ближе к Богу.
Что можно и нельзя делать
В пост Рамадан установлены строгие правила, которых должен придерживаться каждый мусульманин, допущенный к посту.
Запрещено пить и есть во время поста Рамадан в дневное время суток. Принимать пищу можно только дважды - перед рассветом (сухур) и после заката (ифтар).
Совершать обязательные молитвы.
Запрещено курить и вдыхать намеренно другой дым для получения удовольствия. Случайное вдыхание дыма нарушением поста не является.
Запрещено ругаться, совершать дурные поступки и даже думать о них. Очистить разум помогают молитвы.
Запрещено в дневное время суток вступать в интимную связь, независимо от цели и способа, также запрещается ректальное и вагинальное введение лекарств, даже если они назначены врачом - расписание приема этих препаратов переносится на ночное время.
Ограничения на выполнение работы в пост Рамадан нет.
Запрещается держать пост без совершения нията - добровольного высказанного намерения держать пост Рамадан.
Кто освобождается от поста?
От соблюдения поста освобождаются несовершеннолетние дети (не достигшие половой зрелости), душевнобольные люди, не способные отвечать за свои действия, немощные старики и очень больные люди. Тяжесть заболевания определяется надеждой на улучшение состояния в ближайший год. Если такая надежда есть - человек может быть допущен к посту.
Также освобождаются от поста беременные женщины, кормящие женщины и женщины во время критических дней - они могут восполнить пропущенные дни поста в другое время. Могут отложить пост путешественники, находящиеся дали от дома. По возвращении пост нужно будет восполнить.
Что будет за нарушение поста?
Тот, кто намеренно нарушил пост, будет должен заплатить штраф. Это может быть денежный штраф или какое-то благое дело, искупляющее проступок. Обычно это покупка продуктов нищим на определенную сумму, выплата им этих денег и восполнение нарушенных дней поста. Самым тяжелым проступком является интимная связь во время поста. Это действие наказывается 60 непрерывными днями поста сверх положенного или организацией обеда для 60 нищих.