При прыжке с парашютом разбился командир отделения спецназа "Росич"

В деревне Большое Грызлово произошло падение с высоты Тумэна Вамбуева - командира отделения спецназа "Росич". Сообщается, что время учебного прыжка у 30-летнего мужчины не раскрылся парашют, от чего он пролетел большое расстояние и получил травмы не совместимые с жизнью. Это случилось 13 апреля, во вторник. Проверка по поводу нераскрывшегося устройства уже началась.
Стоит отметить, что у отряда специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - Росгвардии "Росич", есть множество заслуг за проведенные операции в России, в том числе и Чечне Отряд сформирован на базе учебных рот специального назначения частей 100-й дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД РФ и включён в состав Новочеркасской дивизии по приказу министра внутренних дел СССР от 18 августа 1992 года, сообщает источник.
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