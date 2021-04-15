При прыжке с парашютом разбился командир отделения спецназа "Росич"
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При прыжке с парашютом разбился командир отделения спецназа "Росич"

2:52:464/15/2021Фото: oka.fm
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Во время учебного прыжка у 30-летнего мужчины не раскрылся парашют, от чего он пролетел большое расстояние и получил травмы не совместимые с жизнью.

Тумэн Вамбуев — командир отделения спецназа «Росич» погиб во время тренировочных прыжков с парашютом

В деревне Большое Грызлово произошло падение с высоты Тумэна Вамбуева - командира отделения спецназа "Росич". Сообщается, что время учебного прыжка у 30-летнего мужчины не раскрылся парашют, от чего он пролетел большое расстояние и получил травмы не совместимые с жизнью. Это случилось 13 апреля, во вторник. Проверка по поводу нераскрывшегося устройства уже началась.

Стоит отметить, что у отряда специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - Росгвардии "Росич", есть множество заслуг за проведенные операции в России, в том числе и Чечне Отряд сформирован на базе учебных рот специального назначения частей 100-й дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД РФ и включён в состав Новочеркасской дивизии по приказу министра внутренних дел СССР от 18 августа 1992 года, сообщает источник.


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