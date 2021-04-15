"Дочка синела и хрипела у меня на руках": Застряла в грязевом болоте "скорая", приехавшая на помощь задыхающейся 9-месячной малышке под Искитимом

Весенняя распутица на дорогах села Лебедевки Искитимского района едва не стоила жизни маленькой девочки. В ночь на 15 апреля у малышки случился сильнейший приступ аллергии. "Скорая" на вызов приехала за 7 минут, но совсем рядом с домом попала в ловушку из месива грязи и застряла. Вытягивать машину пришлось целый час, пока ребенок ждал помощи. О плохом состоянии дорог в селе мама девочки кричит уже несколько лет, но отремонтируют ли их в ближайшем будущем — непонятно.
Тонули все
В микрорайоне Молодежном Лебедевки Юлия Скибинская, мать троих детей, живет вместе с семьей уже второй год. По ее словам, местные дороги — понятие очень условное. Большинство из них представляет собой колею, накатанную во многих слоях грязи и глины. И если зимой, когда все вокруг замерзло, или летом, когда сухо, по ним еще можно проехать, то весной проезжая часть превращается в натуральное болото.
- Здесь тонули все. Тонули и автобусы, и пожарные, и "скорые" постоянно вязнут. Сейчас более-менее сплоченный народ стал, помогают вытягивать в таких ситуациях. Мы постоянно на собственные деньги отсыпаем дороги. В прошлом году лично я занималась сбором средств на отсыпку дорог. 3 июля у меня родился третий ребенок, а 15 июля я уже с коляской бегала и контролировала отсыпку, - рассказывает она «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 апреля.
В Молодежном к плохим дорогам прибавляется еще одна проблема — довольно странная система нумерации домов, которая регулярно вводит в заблуждение почтальонов, таксистов и, особенно, водителей автомобилей экстренных служб, спешащих на вызов.
Дочка умирала на руках
Вечером 14 апреля Юлия решила устроить своим детям банный день. Набрала ванну воды и добавила соли с лавандой. Признается, что раньше никогда не использовала соли с добавками, но ни у кого из детей никогда не проявлялась аллергия ни на какие возбудители, так что и в использовании отдушины она не увидела ничего страшного. Старшие отпрыски, восьми и двух лет, купание перенесли спокойно, а вот младшая дочка, которой недавно исполнилось 9 месяцев, после водных процедур начала странно сипеть.
Поначалу родители решили, что малышка где-то простудилась и надо бы утром показать ее врачу. Но ближе к полуночи сип сменился на хрип, а сама девочка стала кричать и плакать.
- Крик у нее был не такой как всегда. Я поняла, что она задыхается. Мы позвонили в "скорую", которая приехала очень быстро - 5-7 минут и они были в Лебедевке. Но заблудились, потому что нумерация домов в нашем микрорайоне Молодежный выставлена как попало. И в этот раз машина еще и зарюхалась в грязь, а у меня ребенок на руках весь синеет, кашляет, задыхается, глаза закатываются. Дочка синела и хрипела у меня на руках, а я ничем не могла ей помочь! - вспоминает Юлия.
Ребенка спас друг семьи, работающий в медицинском учреждении. Когда девочка только начала задыхаться, мама позвонила ему и попросила помочь. Дорогу до дома он знал хорошо и очень скоро был на месте. Осмотрев ребенка, он принял решение действовать незамедлительно. В аптечке нашлась ампула гормонального препарата, способного купировать приступ аллергии. Осторожно рассчитав дозу для такого маленького пациента, доктор поставил укол.
Когда врачи скорой помощи, освобожденной из грязевого плена при помощи соседских машин, все-таки приехали, ребенка вместе с мамой забрали в Искитимскую городскую больницу.
- У меня все как в бреду было, я до сих пор от шока не отошла. Скорую вытаскивали около часа, если не больше, пока ребенок на руках отходил. Сейчас мы в больнице, сдаем анализы. Девочка еще сипит, но состояние гораздо лучше, чем было. У моих соседок тоже дети-аллергики, к ним не раз приезжала скорая и тоже застревала по дороге. Никогда не думала, что и меня это коснется, когда ребенок может в любой момент умереть. Просто обидно, что тема дорог в нашем микрорайоне поднималась не раз, но сделано ничего не было, - говорит мама.
Мама просто так не оставит
К сожалению, «Курьер. Среда. Бердск» не смог получить оперативный комментарий администрации Лебедевского сельсовета касательно состояния дорог в селе и планов по их ремонту. Между тем, по словам местных жителей, застрявшая в распутице скорая наверняка не будет последней и кто знает, сложатся ли обстоятельства также удачно в следующий раз.
Главврач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов на тему "скорых" и дорог с журналистом общаться отказался, однако по тону беседы было понятно, что проблема крайне актуальна для медицинского учреждения.
После выписки из больницы Юлия намерена вернуться к борьбе за дороги в Лебедевке. Случившееся с ее дочерью только сильнее укрепило намерение исправить ситуацию. По словам женщины, она не раз обращалась в местную администрацию и другие «высокие» кабинеты, однако никаких конкретных действий со стороны чиновников не наблюдалось. Однако сдаваться она не намерена и продолжит действовать уже на уровне региональных властей и депутатов.
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