Выпал телефон из кармана у ребенка: Хуавей u5 2019 г.в.

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Ребенок потерял телефон в районе площади - парк Горького. У ребенка истерика, Плачет.. нашедший верните, пожалуйста, будьте человеком!! Хуавей u5 2019 г.в. в прозрачном чехле. Звоним, тел отключен. Может у людей есть сострадание. У ребенка выпал из кармана телефон. Нашедшему позвонить по тел. 89139197512
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