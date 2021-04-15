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Все фильмы на "Оскар", которые можно посмотреть дома онлайн

4:20:234/15/2021Фото: pxhere
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11 фильмов-номинантов можно увидеть не выходя из дома уже сегодня - онлайн.

мужчина, телевизор
11 самых обсуждаемых номинантов этого года, которые можно посмотреть онлайн, не выходя из дома

Уже 25 апреля 2021 года пройдет церемония вручения премии "Оскар".

11 фильмов-номинантов можно увидеть не выходя из дома уже сегодня - онлайн.

«Манк»


Новый фильм Дэвида Финчера о сценаристе Германе Манкевиче и его разработке сценария культового фильма «Гражданина Кейна».

«Иуда и чёрный мессия»


Байопик о предательстве Фреда Хэмптона, председателя отделения Чёрных пантер в Чикаго в конце 1960-х годов, информатора ФБР.

«Минари»


История корейско-американской семьи, которая приспосабливается к новой жизни в сельском Арканзасе.

«Отец»


Слухи о том, что Энтони Хопкинс и Оливия Колман наверняка получат "Оскар" за эту работу, ходят с момента его премьеры на Сандэнсе в 2020 году.

«Земля кочевников»


Хлоя Чжао вошла в историю как первая цветная женщина, которая номинирована на звание лучшего режиссера – за фильм "Земля кочевников" о современных номадах Америки. В главной роли – Фрэнсис Макдорманд.

«Девушка, подающая надежды»


Эмеральд Финелл, приглашення звезда сериала "Корона", сняла блестящее феминистское кино о женской мести и ее последствиях.

«Звук металла»


Драма Дариуса Мардера о барабанщике, который внезапно теряет слух.

"Суд над чикагской семёркой"


Драма Аарона Соркина о Чикагской семерке – группе семи подсудимых, обвиненных правительством в заговоре, подстрекательстве к беспорядкам, связанными с войной во Вьетнаме и протестами, которые произошли в Иллинойсе по случаю Национального съезда Демократической партии 1968 года.

«Ещё по одной»


Четверо школьных учителей увлеченно пьют алкоголь каждый день – в ракмках творческого эксперимента.

«Ма Рейни: Мать блюза»


Дэвис играет легенду блюза Ма Рейни. На дворе 1927 год. Легендарная исполнительница вместе с группой прибывает в Чикаго для записи альбома. Работа в студии становится для всех непростым испытанием.

«Соединённые Штаты против Билли Холлидей»


Байопик о легендарной джазовой певице Билли Холидей.

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