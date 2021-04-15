Все фильмы на "Оскар", которые можно посмотреть дома онлайн

Уже 25 апреля 2021 года пройдет церемония вручения премии "Оскар".
11 фильмов-номинантов можно увидеть не выходя из дома уже сегодня - онлайн.
«Манк»
Новый фильм Дэвида Финчера о сценаристе Германе Манкевиче и его разработке сценария культового фильма «Гражданина Кейна».
«Иуда и чёрный мессия»
Байопик о предательстве Фреда Хэмптона, председателя отделения Чёрных пантер в Чикаго в конце 1960-х годов, информатора ФБР.
«Минари»
История корейско-американской семьи, которая приспосабливается к новой жизни в сельском Арканзасе.
«Отец»
Слухи о том, что Энтони Хопкинс и Оливия Колман наверняка получат "Оскар" за эту работу, ходят с момента его премьеры на Сандэнсе в 2020 году.
«Земля кочевников»
Хлоя Чжао вошла в историю как первая цветная женщина, которая номинирована на звание лучшего режиссера – за фильм "Земля кочевников" о современных номадах Америки. В главной роли – Фрэнсис Макдорманд.
«Девушка, подающая надежды»
Эмеральд Финелл, приглашення звезда сериала "Корона", сняла блестящее феминистское кино о женской мести и ее последствиях.
«Звук металла»
Драма Дариуса Мардера о барабанщике, который внезапно теряет слух.
"Суд над чикагской семёркой"
Драма Аарона Соркина о Чикагской семерке – группе семи подсудимых, обвиненных правительством в заговоре, подстрекательстве к беспорядкам, связанными с войной во Вьетнаме и протестами, которые произошли в Иллинойсе по случаю Национального съезда Демократической партии 1968 года.
«Ещё по одной»
Четверо школьных учителей увлеченно пьют алкоголь каждый день – в ракмках творческого эксперимента.
«Ма Рейни: Мать блюза»
Дэвис играет легенду блюза Ма Рейни. На дворе 1927 год. Легендарная исполнительница вместе с группой прибывает в Чикаго для записи альбома. Работа в студии становится для всех непростым испытанием.
«Соединённые Штаты против Билли Холлидей»
Байопик о легендарной джазовой певице Билли Холидей.