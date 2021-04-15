Ростуризм запустил горячий телефон +7 (495) 018-64-11 по возврату денег за туры в Турцию и Танзанию

Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили горячую линию для туристов.
Номер горячей линии ОНФ — 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать цифру «2». На вопросы туристов ответят волонтеры в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Звонок бесплатный. Время работы с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
По номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный.
«Ситуация с COVID-19 привела к ограничению полетов из России в Турцию и Танзанию. Мы понимаем, что часть россиян уже приобрели летние туры по этим направлениям. ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, что бы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную горячую линию. В колл-центрах работают волонтеры, в срочном порядке они прошли обучение и получили всю необходимую информацию», — заявил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков
«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки. На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если вы – самостоятельный путешественник», — добавили в пресс-службе Ростуризма.
Основные вопросы, с которым обращаются российские туристы: как вернуть деньги, за приобретенные путевки, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли, по возвращению в Россию, находится на обязательной самоизоляции и другие.
РФ ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.
Отметим, что обменять путевку, купленную в Турцию или Танзанию, на поездку по России, как и по другим открытым странам, можно по согласованию туриста с туроператором.
Источник: tourism.gov.ru