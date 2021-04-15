Есть ли в аптеках Бердска дефицит дексаметазона: Как он спасает при коронавирусе и чем вреден, объяснил врач из центра «Вектор»

С начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, еще до первых новостей об изобретении вакцины, одной из главных задач мировой медицины стал поиск средства, способного если не снять симптомы, то хотя бы облегчить течение болезни. В июне 2020 года мирвые СМИ распространили новость об эффективности использования стероидного препарата дексаметазон, широко известного еще с 1960-х годов. По данным британских медиков, благодаря его применению, смертность среди больных ковидом, даже в тяжелой форме, снижалась на 20-30 процентов.
На тот момент в российских аптеках дексаметазон продавался свободно и был в наличии практически всегда, при очень доступной цене. Упаковка ампул для инъекций стоила в пределах 150 руб. После распространения новостей о его популярности многие граждане принялись запасать новомодное «чудо-средство», считая что в критический момент оно спасет им жизнь, что и привело к дефициту препарата на фармакологическом рынке.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» источник в медучреждении, связанном с центром вирусологии «Вектор», популярность дексаметазона при ковиде обусловлена его мембраностабилизирующим действием. Проще говоря, его использование улучшает способности клеток крови пропускать кислород, компенсируя таким образом один из главных негативных эффектов болезни. Не менее важным является и действие дексаметазона как иммунодепрессанта.
- Самое страшное при ковиде цитокиновый шторм, гиперактивность иммунной системы, когда она начинает действовать как бы против самой себя и организм, защищаясь, вредит самому себе. И чтобы этого не случилось иммунитет больного подавляют, в том числе дексаметазоном. В аллергической практике применение дексаметазона оправдано в случае когда, есть вопрос между жизнью и не жизнью, например при отеке Квинке. Тут даже раздумывать не надо, а надо применять этот препарат. Если же ситуации такой крайней степени нет, то лучше подобрать препараты более мягкого действия, - говорит источник.
Тем не менее, восприятие дексаметазона как «волшебного лекарства» врачи называют огромной ошибкой. Ведь, как и любой гормональный препарат, он имеет массу побочных эффектов. Самые безобидные из них — повышение аппетита и нарушения кровяного давления. Кроме того, будучи иммунодепрессантом, дексаметазон увеличивает риск развития осложнений грибковых и бактериальных инфекций, в том числе ранее существовавших в организме, но подавляемых иммунитетом. Также при длительном применении лекарство вызывает привыкание, а вслед за ним и зависимость.
- Рецепт на дексаметазон может выписать терапевт, либо аллерголог. Осенью прошлого года в новосибирских аптеках и правда был его дефицит, потому что спрос увеличился, люди запасались этим препаратом. Также как пропали антибиотики и витамин D. Сейчас действуют государственные программы, нацеленные на увеличение поставок, все постепенно появляется, в том числе дексаметазон. Антибиотики уже любые по рецепту можно купить, думаю что и с дексаметазоном такая же история, - считает собеседник издания.
Между тем в аптеках Бердска проблем с дексаметазоном не наблюдается. Во всех пунктах, куда обратился журналист «Курьер. Среда. Бердск», средство было в наличии как в ампулах для инъекций, так и в таблетках. Разброс цен составил от 128 до 272 руб. за упаковку ампул и от 30 до 50 руб. за таблетки. При этом от покупателя потребуется предъявить документ, подтверждающий назначение препарата врачом.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.