Ураза-байрам 2021: путь к большому мусульманскому празднику длиной в тридцать дней
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Ураза-байрам 2021: путь к большому мусульманскому празднику длиной в тридцать дней

8:20:564/15/2021Фото: Freeimg.ru
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Этот праздник отмечают не только в кругу семьи - в этот день все мусульмане считают себя одной большой семьей. Двери каждого дома открыты гостям. Люди сами ходят в гости и приглашают всех к себе. Кормят нищих и бедных.

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с 13 апреля по 12 мая 2021 года мусульмане держат самый главный пост в исламе - Рамадан. Это пост, название праздника и название девятого лунного месяца у мусульман.

Именно в этом месяце появился Коран, и этот пост является одним из пяти столпов ислама. Соблюдать его обязан каждый мусульманин, достигший совершеннолетия, находящийся в здравом уме и обладающий необходимым для этого здоровьем.

Пост длится 29 или 30 дней - это зависит от продолжительности лунного месяца по лунному календарю.

Время поста делится всегда на 2 фазы: дневное и ночное время. Правила поста распространяются только на дневное время, начало и конец которого тоже определяется до минуты по лунному календарю.

В дневное время суток поста Рамадан запрещено:


  • Начинать пост без нията

  • Есть

  • Пить

  • Курить и вдыхать дым для удовольствия

  • Вступать в интимную связь

  • Совершать злые и плохие поступки

  • Отказывать в помощи нуждающемуся

  • Пропускать молитву

  • Намеренно нарушать правила поста


Предусмотрено два приема пищи

  • Сухур (утренний прием пищи)

  • Ифтар (вечерний прем пищи)


По окончании поста мусульмане отмечают большой праздник Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. В 2021 году он начнется 13 мая.

Это большой, красочный и широкомасштабный праздник окончания поста и приближения к Богу. Люди благодарят Всевышнего за то. что он позволил им выдержать пост и приблизиться духовно к Богу.

Этот праздник отмечают не только в кругу семьи - в этот день все мусульмане считают себя одной большой семьей. Двери каждого дома открыты гостям. Люди сами ходят в гости и приглашают всех к себе. Кормят нищих и бедных.

Столы накрываются богато и готовятся самые вкусные блюда. Все радуются, занимаются благотворительностью, дарят друг другу подарки. Это день благодарности и благодарения, духовного обмена и единства, радости и счастья.

 

 

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постпраздникирамаданУраза байрам. Ид аль фитрмусульманский пост
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