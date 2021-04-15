Ураза-байрам 2021: путь к большому мусульманскому празднику длиной в тридцать дней

с 13 апреля по 12 мая 2021 года мусульмане держат самый главный пост в исламе - Рамадан. Это пост, название праздника и название девятого лунного месяца у мусульман.
Именно в этом месяце появился Коран, и этот пост является одним из пяти столпов ислама. Соблюдать его обязан каждый мусульманин, достигший совершеннолетия, находящийся в здравом уме и обладающий необходимым для этого здоровьем.
Пост длится 29 или 30 дней - это зависит от продолжительности лунного месяца по лунному календарю.
Время поста делится всегда на 2 фазы: дневное и ночное время. Правила поста распространяются только на дневное время, начало и конец которого тоже определяется до минуты по лунному календарю.
В дневное время суток поста Рамадан запрещено:
- Начинать пост без нията
- Есть
- Пить
- Курить и вдыхать дым для удовольствия
- Вступать в интимную связь
- Совершать злые и плохие поступки
- Отказывать в помощи нуждающемуся
- Пропускать молитву
- Намеренно нарушать правила поста
Предусмотрено два приема пищи
- Сухур (утренний прием пищи)
- Ифтар (вечерний прем пищи)
По окончании поста мусульмане отмечают большой праздник Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. В 2021 году он начнется 13 мая.
Это большой, красочный и широкомасштабный праздник окончания поста и приближения к Богу. Люди благодарят Всевышнего за то. что он позволил им выдержать пост и приблизиться духовно к Богу.
Этот праздник отмечают не только в кругу семьи - в этот день все мусульмане считают себя одной большой семьей. Двери каждого дома открыты гостям. Люди сами ходят в гости и приглашают всех к себе. Кормят нищих и бедных.
Столы накрываются богато и готовятся самые вкусные блюда. Все радуются, занимаются благотворительностью, дарят друг другу подарки. Это день благодарности и благодарения, духовного обмена и единства, радости и счастья.