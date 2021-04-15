Мать попыталась задушить новорожденного подушкой. Медики спасли младенца
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Мать попыталась задушить новорожденного подушкой. Медики спасли младенца

4:26:014/15/2021Фото: flickr.com
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Жительница Астраханской области родила ребенка в душевой комнате . Сотрудницы больницы увидели роженицу со свертком и отобрали ребенка.

Астраханские врачи спасли новорожденного, которого мать пыталась задушить

Врачи успели оказать помощь младенцу, которого мать попыталась задушить сразу после рождения. Жительница Астраханской области пыталась скрыть свою беременность и никому не сообщала о «положении». В возрасте 36 лет женщина не удосужилась встать на учет у врача-гинеколога и следить за состоянием протекающей беременности.

23 марта в участковой больнице Икрянинского района она родила ребенка в душевой комнате и попыталась вынести его в пакете. Дальше она планировала закопать малыша в землю в безлюдном месте.

Сотрудницы больницы увидели роженицу со свертком и отобрали ребенка. После вызова бригады скорой помощи новорожденному оказали необходимую помощь и вернули его к жизни.

Мальчик чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, сообщают РИА Новости.

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