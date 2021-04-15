Мэр Бердска назначит Кожина директором КБУ? Что ответил сам экс-руководитель по поводу вакансии

Директора муниципального Комбината бытовых услуг мэр Бердска на 15 апреля 2021 года еще не назначил. Напомним, что после добровольного сложения полномочий Олега Новичонка, с 1 апреля обязанности руководителя КБУ исполняет замдиректора по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко. Две недели без утвержденного начальника — это не срок, считает вице-мэр Бердска Владимир Захаров.
Он отметил, что назначать руководителей такого ранга (крупное ресурсоснабжающее, жизнеобеспечивающее предприятие) относится к компетенции главы город. Но пока, признался Захаров, он не посвящен в планы Евгения Шестернина на сей счет. - В полномочиях главы назначить руководителя без конкурса или объявить конкурс (на замещение вакантной должности). Есть исполняющий обязанности. Он работает только две недели. Время, думаю, еще есть, - прокомментировал 15 апреля «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.
Слухи и правда
Возвращение на этот пост Александра Кожина, который был уволен с должности директора КБУ в связи с возбуждением уголовного дела, вице-мэр не рассматривает.
- Вряд ли это возможно. Он же имеет ограничения (по приговору суда — прим. ред.). Думаю, это неправильная информация. Думаю, он и сам не пойдет, - считает чиновник.
Действительно, сам Александр Юрьевич категорически опроверг слухи о возможном возвращении в Бердск.
- Сразу хочу сказать, чтобы не было никаких инсинуаций: я в КБУ не собираюсь. Два раза в одну и ту же речку не входят, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Кожин 15 апреля.
Экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин устроился на работу в январе 2020 года — через месяц после приговора. И по сей день он является директором по развитию коммерческой электросетевой компании в Новосибирске. По его словам, судимость никак не повлияла на решение работодателя, который ориентировался прежде всего на профессиональные качества претендента на вакансию.
По решению суда он не в праве в течение полутора лет занимать должности в муниципальных учреждениях и собственно в мэриях. Но может работать на муниципальных предприятиях, а также в органах региональной и федеральной власти.
Как подчеркивал Кожин, жизнью Бердска и местного Комбината бытовых услуг, директором которого был с 2013-го по 2018 год, он совершенно не интересуется. Между тем, в 2021 году он участвовал в комиссии по разработке схемы теплоснабжения Бердска как независимый эксперт по приглашению мэра Евгения Шестернина.
По словам Захарова, шансы занять высокую должность есть у любого управленца, в том числе и у Александра Алексеенко.
- Глава примет кадровое решение. В любом случае оно будет взвешенное и оправданное, - констатировал вице-мэр.
Напомним, что предыдущих директоров КБУ мэр Евгений Шестернин назначал сам, без конкурса.
Один из претендентов
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», коммунальщики не против того, чтобы их начальником стал Алексеенко. Сам он чувствует в себе силы и возможности для того, чтобы сохранить и развивать родное предприятие. За трехлетний срок работы на Комбинате в должности замдиректора он не раз замещал руководителя во время отпусков и командировок. Поэтому прекрасно знаком с тем, что происходит в КБУ и куда нужно стремиться.
- Думаю, справлюсь. Опыт и знания есть для управления организацией, - констатировал Александр Алексеевич, отметив, что не будет отказываться от высокой должности, если глава города ее предложит.
Справка
Александр Алексеенко пришел в КБУ вместе с новой командой управленцев, которую возглавил 2 апреля 2018 года Владимир Воспанчук. Его приход на пост директора КБУ был связан с увольнением Александра Кожина в связи с возбужденным против него уголовным делом. Кожин трудился на посту директора МУП КБУ с 17 декабря 2013 года, после неожиданной отставки Александра Рыбака — его заявление об уходе было подписано 22 ноября 2013 года. Рыбак был назначен на пост директора КБУ 13 марта 2013 года, после увольнения в конце февраля того же года Николая Леванова.
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