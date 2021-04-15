Какие именно русские сериалы лучше всего посмотреть сейчас — что новенького появилось в 2021 году из сериалов от российского кинематографа?

Русские сериалы представлены на специализированном сайте, поэтому каждый может найти что-то для души. Обычно, на сериалы подсаживаются тогда, когда необходимо хотя бы как-то провести время и так далее. Некоторые смотрят сериалы ради качественного и интересного сюжета. А есть те, которые ждут еще один – следующей сезон. Хоть у каждого свои цели, важно понимать, что русские сериалы вышли на новый уровень – их сюжеты очень интересные и действительно завораживают.
- Угрюм-река. Проект стал экранизацией одноименного романа Вячеслава Шишкова. Главными героями являются члены семьи Громовых, причем отец и сын любят одну и ту же женщину.
- Собор. Эта сага снималась 200 дней. События развиваются в 1700 году. Иван Старшов, молодой крепостной, влюбляется в дочь своего барина, которую зовут Марию. Иван не готов к тому, что он не может быть с Марией.
- Обитель. Сериал появился благодаря популярной книге Захара Прилепина, который посвящен Соловецкому лагерю, значение которого является особенным. Герои фильма хотят жить, несмотря ни на что. К тому же Артем и Галина влюбляются друг в друга, но им не так-то легко преодолеть испытания. К тому же муж Гали – это всесильный начальник.
- Выжившие. Зрители могут посмотреть сериал, который связан с постапокалиптическим миром. Герои оказываются заражены необычным вирусом, который поражает часть мозга, являющуюся ответственной за сон. Если человека не разбудить за несколько часов, он уже не сможет проснуться.
Как можно понять, каждый сериал оказывается особенным, а сюжеты не повторяются. В последнее время кинематографисты стараются развиваться, чтобы предлагать особенные проекты для своих зрителей, завоевывать особенную популярность. Это, как раз, и обуславливает то, что зрители стараются находить интересные проекты, чтобы в дальнейшем наслаждаться их просмотром.