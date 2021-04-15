Вербное воскресенье -2021: чудеса дня, молитвы, категорические запреты и обязательные дела
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Вербное воскресенье -2021: чудеса дня, молитвы, категорические запреты и обязательные дела

7:20:094/15/2021Фото: Flickr
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После праздничной службы священник освящает все вербы и их несут домой и ставят во всех комнатах, а затем, после праздника, хранят в доме у икон - верба защищает дом от всяких неприятностей.

Вербное воскресенье
Главный символ Вербного воскресенья, конечно же, верба

25 апреля 2021 года православные будут праздновать Вербное воскресенье. Это большой церковный праздник, следом за которым начинается самая строгая неделя Великого поста - Страстная седмица. Именно на этой неделе происходили самые насыщенные событиями последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Празднование Вербного воскресенья, как вы уже поняли, привязано к празднику Пасхи, поэтому ежегодно его дата меняется.

Какие же события вспоминаются в этот день? С чего все начиналось?

Начиналось все с Лазаревой субботы - за день до Вербного воскресенья Христос совершил одно из главных своих чудес - воскрешение Лазаря. И весть об этом быстро распространилась по округе, дойдя до самого императора Иерусалима.

Люди, услышав о чуде воскрешения, ждали своего спасителя в Иерусалиме. И вот когда Иисус въехал на осле в город, его восторженно приветствовали, как своего нового господина и царя. Ему стлали под ноги ветви вайи, одежды, радовались его приезду. Он знал, что его ждет в Иерусалиме предательство, что его казнят, но был готов к самопожертвованию во имя Бога ради спасения всего человеческого рода.

Вайя не растет в России, поэтому у нас ее заменили веточками вербы. И тут еще один интересный факт - почему именно верба, а не, скажем, береза? Верба издревле символизировала весеннее возрождение, новую жизнь, тепло, а значит - добрые перемены к лучшему. К тому же - это первое дерево, которое весной распускает почки. Неизвестно, когда верба приобрела свой смысл в религии, но именно так и произошло, а православная церковь была и не против. Поэтому символом дня в России стали именно веточки вербы.

Еще в Лазареву субботу можно освятить вербы на вечерней службе. И в Вербное воскресенье православные спешат на службу с букетиками вербовых веточек. После праздничной службы священник освящает все вербы и их несут домой и ставят во всех комнатах, а затем, после праздника, хранят в доме у икон - верба защищает дом от всяких неприятностей.

В этот светлый день запрещается выполнять ту работу, которую можно отложить - уборка, стирка и прочее. Можно выполнять обычные будничные хлопоты. Бездельничество и лень церковь не приветствовала никогда. Но время сходить на службу нужно найти и помолиться вместе со всеми.

Запрещено в этот день ругаться, ссориться, делать плохие поступки, обижать окружающих, шумно праздновать и нарушать требования поста. В этот день разрешено к столу подать рыбные блюда и немного красного вина.

Если вы не можете посетить храм, помолитесь дома.

Молитва Входу Господню в Иерусалим

Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим! И якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани. И якоже онии народи и дети “осанна” Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь на Вход Господень во Иерусалим

Тропарь, глас 1

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Кондак, глас 6

На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием: Благословен Грядый во Имя Господне.

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традициивербавербное воскресеньепраздникимолитвыветви вайи
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