Вербное воскресенье -2021: чудеса дня, молитвы, категорические запреты и обязательные дела

25 апреля 2021 года православные будут праздновать Вербное воскресенье. Это большой церковный праздник, следом за которым начинается самая строгая неделя Великого поста - Страстная седмица. Именно на этой неделе происходили самые насыщенные событиями последние дни земной жизни Иисуса Христа.
Празднование Вербного воскресенья, как вы уже поняли, привязано к празднику Пасхи, поэтому ежегодно его дата меняется.
Какие же события вспоминаются в этот день? С чего все начиналось?
Начиналось все с Лазаревой субботы - за день до Вербного воскресенья Христос совершил одно из главных своих чудес - воскрешение Лазаря. И весть об этом быстро распространилась по округе, дойдя до самого императора Иерусалима.
Люди, услышав о чуде воскрешения, ждали своего спасителя в Иерусалиме. И вот когда Иисус въехал на осле в город, его восторженно приветствовали, как своего нового господина и царя. Ему стлали под ноги ветви вайи, одежды, радовались его приезду. Он знал, что его ждет в Иерусалиме предательство, что его казнят, но был готов к самопожертвованию во имя Бога ради спасения всего человеческого рода.
Вайя не растет в России, поэтому у нас ее заменили веточками вербы. И тут еще один интересный факт - почему именно верба, а не, скажем, береза? Верба издревле символизировала весеннее возрождение, новую жизнь, тепло, а значит - добрые перемены к лучшему. К тому же - это первое дерево, которое весной распускает почки. Неизвестно, когда верба приобрела свой смысл в религии, но именно так и произошло, а православная церковь была и не против. Поэтому символом дня в России стали именно веточки вербы.
Еще в Лазареву субботу можно освятить вербы на вечерней службе. И в Вербное воскресенье православные спешат на службу с букетиками вербовых веточек. После праздничной службы священник освящает все вербы и их несут домой и ставят во всех комнатах, а затем, после праздника, хранят в доме у икон - верба защищает дом от всяких неприятностей.
В этот светлый день запрещается выполнять ту работу, которую можно отложить - уборка, стирка и прочее. Можно выполнять обычные будничные хлопоты. Бездельничество и лень церковь не приветствовала никогда. Но время сходить на службу нужно найти и помолиться вместе со всеми.
Запрещено в этот день ругаться, ссориться, делать плохие поступки, обижать окружающих, шумно праздновать и нарушать требования поста. В этот день разрешено к столу подать рыбные блюда и немного красного вина.
Если вы не можете посетить храм, помолитесь дома.
Молитва Входу Господню в Иерусалим
Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим! И якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани. И якоже онии народи и дети “осанна” Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь на Вход Господень во Иерусалим
Тропарь, глас 1
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.
Кондак, глас 6
На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием: Благословен Грядый во Имя Господне.