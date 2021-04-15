Самая точная и свежая информация о зараженных коронавирусом в Бердске

Сколько зараженных коронавирусом найдено за сутки на 15 апреля, сообщил оперативный штаб Бердска. Так, под медицинским наблюдением находятся 66 жителей города, из них 37 детей. За последние сутки взято 232 теста на коронавирус.
Отмечается, что за все время пандемии среди бердчан 1 573 выздоровевших и выписанных.
- На сегодняшний день 2 новых пациента с положительным COVID- 19, - сообщает оперштаб.
Всего в Бердске официально зарегистрировано 1 669 случаев коронавируса. Стоит отметить, что в образовательных организациях города выявлено 2 заболевших ученика школ. В детских садах Бердска инфицированных нет. На карантин из-за коронавируса закрыты 2 класса. По ОРВИ - 1 группа детского сада.
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