Девочку без сознания нашли в ледяной воде под Димитровским мостом спасатели Новосибирска

Сотрудники пожарного катера спасли девочку на реке Обь в Новосибирске, сообщили 15 апреля в региональном управлении МЧС. В ледяной воде оказалась 14-летняя школьницу. Ее обнаружили без сознания.
Инцидент произошел вечером 14 апреля на акватории реки под Димитровским мостом в неподалеку от места дислокации пожарного катера. Во время обхода территории дежурный заметил обездвиженного человека в воде под мостом и поднял тревогу. К месту происшествия была незамедлительно направлена дежурная смена подразделения в составе трех человек.
К тонущему человеку помощь подоспела в течение пяти минут, сотрудники МЧС России вытащили из воды подростка в бессознательном состоянии и разместили в лодке. После чего девочке оказали первую помощь, доставили в теплое помещение и укрыли одеялом. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую и отвезли в больницу.
-Свидетелей этого происшествия не было, находящиеся поблизости рыбаки ничего не видели. Только благодаря бдительности дежурного, и оперативным действиям сотрудников МЧС России жизнь девочки удалось спасти, - рассказал командир пожарного катера старший лейтенант внутренней службы Александр Жданов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", предположительно девочка упала с моста. Правоохранители разбираются.
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