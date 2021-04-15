Девочку без сознания нашли в ледяной воде под Димитровским мостом спасатели Новосибирска
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Девочку без сознания нашли в ледяной воде под Димитровским мостом спасатели Новосибирска

7:58:314/15/2021Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по НСО
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Сотрудникам МЧС удалось привести 14-летнюю девочку в чувство. "Скорая" отвезла пострадавшую в больницу. Правоохранители разбираются.

Сотрудники пожарного катера спасли девочку на реке Обь в Новосибирске

Сотрудники пожарного катера спасли девочку на реке Обь в Новосибирске, сообщили 15 апреля в региональном управлении МЧС. В ледяной воде оказалась 14-летняя школьницу. Ее обнаружили без сознания.

Инцидент произошел вечером 14 апреля на акватории реки под Димитровским мостом в неподалеку от места дислокации пожарного катера. Во время обхода территории  дежурный заметил обездвиженного человека в воде под мостом и поднял тревогу. К месту происшествия была незамедлительно направлена дежурная смена подразделения в составе трех человек.

К тонущему человеку помощь подоспела в течение пяти минут, сотрудники МЧС России вытащили из воды подростка в бессознательном состоянии и разместили в лодке. После чего девочке оказали первую помощь, доставили в теплое помещение и укрыли одеялом. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую и отвезли в больницу.

-Свидетелей этого происшествия не было, находящиеся поблизости рыбаки ничего не видели. Только благодаря бдительности дежурного, и оперативным действиям сотрудников МЧС России жизнь девочки удалось спасти, - рассказал командир пожарного катера старший лейтенант внутренней службы Александр Жданов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", предположительно девочка упала с моста. Правоохранители разбираются.

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мостспаслиутонула
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