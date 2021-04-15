В США открыли памятник Юрию Гагарину, а в России открыли бы памятник Стиву Джобсу? Как вы думаете?
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В США открыли памятник Юрию Гагарину, а в России открыли бы памятник Стиву Джобсу? Как вы думаете?

5:25:064/15/2021Фото: прислал Геннадий
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Вряд ли. Стоящие у власти не позволят. Хотя у каждого второго из них (как и у всех россиян) в кармане iPhone.

Памятник открыт у центра Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) в канун 60-летия полета Юрия Гагарина в космос

Бывшая жительница Барнаула Нина Чернышева (ныне гражданка США) добилась установки в США, на мысе Канаверал, памятника Юрию Гагарину. Памятник открыт у центра Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) в канун 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Два года Чернышева (она на фото, кстати) добивалась этого. И получилось. Потому что Гагарин - человек Мира. Он человек планеты Земля. А у нас в России могли бы поставить памятник Стиву Джобсу? Вряд ли. Стоящие у власти не позволят. Хотя у каждого второго из них (как и у всех россиян) в кармане iPhone.

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памятник Юрию Гагарину в США
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Молодец Нина Чернышева!

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