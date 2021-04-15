Отдых с перелетом из Новосибирска на Кипр стал в три раза дороже после закрытия Турции

После закрытия авиасообщения России с Турцией цены на путевки на Кипр стремительно выросли, сообщают турагентства Новосибирска. Говорят о троекратном увеличении цены.
Одним из самых популярных мест отдыха русских туристов остается Турция. Но перелеты в страну приостановлены, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Россияне вплоть до 1 июня не попадут на турецкие курорты. Поэтому резкое повышение цен на путевки в другие страны туроператоры связывают с перераспределением потока туристов.
По словам директора одного из туристических агентств Новосибирска Валентины Жениной, тем путешественникам, которые собирались отдохнуть в Турции, оперативно пришлось искать другие направления. Варианты, в которых было хорошее соотношение цены и качества, быстро разобрали.
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