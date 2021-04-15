Рубль рухнул на фоне сообщений о новых санкциях США против России

Очередное падение курса рубля стало реакцией на сообщения о санкциях США в отношении РФ. В течение 15 апреля на Мосбирже наблюдался рост доллара до значения 77,33 рубля. В то же время Евро укрепился на уровне 92,5 рубля.
Сегодня же стало известно, что Вашингтон разработал новый пакет санкций, направленных против России. По новым данным, список компаний и физлиц, которые попадают под санкции, пополнится 20 организациями и 12 гражданами. Также ожидается высылка из страны 10 российских дипломатов.
Санкции могут коснуться и российского госдолга. С 14 июня Джо Байден планирует ввести запрет для финансовых учреждений США на покупку госдолга напрямую у Центробанка и Министерства финансов РФ, а также у Фонда национального благосостояния, пишет Российская газета.
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