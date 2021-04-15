Путин: "Забюрокраченные до бесконечности". Президент потребовал убрать унижающие людей нормы из социальной сфере
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Путин: "Забюрокраченные до бесконечности". Президент потребовал убрать унижающие людей нормы из социальной сфере

8:23:314/15/2021Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин раскритиковал унижающие людей подзаконные акты в социальной сфере

На совещании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, которое прошло 15 апреля, Владимир Путин критически отозвался об унижающих людей нормы и инструкции в социальной сфере.

-По результатам анализа жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, прошу Правительство вместе с комиссиями Госсовета и Агентством стратегических инициатив внимательно посмотреть подзаконные акты, ведомственные письма, приказы, инструкции, другие документы в социальной сфере. Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их – демонтирует в профессиональном смысле, снижает эффективность и качество их труда, - отметил президент.

 

Глава государства также поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах.

 

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бюрократиясоциальная сферапроцедурыподзаконные акты
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