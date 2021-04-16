Столото запускает Суперсерию «Русского лото»: 1384 тираж 18 апреля 2021 года разыграет 900 млн руб. и загородные дома
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Столото запускает Суперсерию «Русского лото»: 1384 тираж 18 апреля 2021 года разыграет 900 млн руб. и загородные дома

5:20:404/16/2021Фото: pixabay
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«Выигрывает каждый второй билет!» - эта фраза означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25.

лото
У вас есть шанс побороться за призы сразу 4 ближайших тиражей «Русского лото»

18 апреля в «Русском лото» начинается грандиозная суперсерия из четырёх крутых тиражей! 

В розыгрыше джекпот 900 миллионов рублей, загородные дома и множество других денежных призов.

Останется 2 бочонка — выигрывает каждый 2-й билет.
Запасайтесь билетами и верьте в удачу — вдруг вам крупно повезёт!

Также у вас есть шанс побороться за призы сразу 4 тиражей ближайших тиражей «Русского лото». Покупайте пакет «Майская суперсерия» и станьте её героем!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 17 апреля.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 18 апреля, в 08:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей.

Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25.

88-й ход (останется 2 бочонка) будет проведен, в случае если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 15 млн рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».

Источник: stoloto

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