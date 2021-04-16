В Бердске шлагбаум перекрыл дорогу соседям во дворе дома у ТЦ "Орбита". Кто выпишет штраф до 200 000 рублей?

Устройство внутриквартальных проездов между домами за ТЦ «Орбита» сложно назвать продуманным. Расположенные в ряд многоэтажки соединены узкой дорогой, проходящей между домами, выходящей на основные магистрали через сложную систему поворотов. Чтобы покинуть дворы автомобилистам ежедневно приходится совершать хитрые маневры через территорию нескольких домов, двигаясь стройной колонной и причиняя определенные неудобства жителям домов, через которые пролегает маршрут. Ничего удивительного, что в какой-то момент жители дома на Первомайской, 123 решили ограничить проезд через свой двор, установив шлагбаум. И хотя этот ход лишил жителей соседних домов одного из самых удобных выездов к перекрестку, претензий к соседям они не имели — шаг полностью законный и жильцы многоэтажки были в своем праве.
Проблемы начались, когда оказалось что мест для парковки во дворе этого самого дома хватает не всем жильцам и какие-то машины приходится бросать за территорией, прямо возле шлагбаума, создавая тем самым еще больше неудобств.
- Каждый день впритык к шлагбауму стоит машина, которая перекрывает еще и тротуар. Когда в сырую погоду там появляется лужа, то через двор дома 123 не пройти даже пешком, нам приходится обходить через «Орбиту», чтобы попасть домой. Но, строго говоря, машина стоит на территории принадлежащей нашему дому, - говорит Наталья из дома на Первомайской, 123а.
Как рассказала она «Курьер. Среда. Бердск», когда соседи только задумали ставить шлагбаум, жильцы Первомайской, 123а обратились к ним через соцсети, попытались донести что если те перекроют проезд по своему двору, то рискуют создать транспортный коллапс. Однако понимания не нашли — ведь законодательство позволяет закрыть доступ во двор для чужих машин. И теперь выезжать из дворов жителям дома приходится по большому кругу, через Первомайскую, 125, против основного потока машин, создавая массу неудобств себе и жителям всего квартала.
Но все же причиной возмущения соседей стал не сам шлагбаум и причиненные им неудобства, а отношение его хозяев к окружающим.
- Вы себе шлагбаумы поставили, ну давайте по-честному и машины ставьте на своей территории. Мы тоже можем огородить свою территорию, поставить шлагбаум, это даже обсуждалось на совете дома, но пока решили этого не делать, потому что случится социальный взрыв. Мы перекроем выезд всем соседним домам, включая 123-й, зато тоже будем хозяевами в своем огороде, - подчеркивает Наталья.
Что делать дальше Наталья и другие жильцы Первомайской, 123а пока не знают и взывают к благоразумию соседей. Ведь какой бы ни была ситуация на дорогах, самое главное — оставаться людьми.
Что говорит закон
Между тем, с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые противопожарные правила в отношении шлагбаумов и других конструкций, перекрывающих въезд во дворы. По новым нормам, любые шлагбаумы или ворота теперь должно быть возможно открыть без специального чипа или ключа, чтобы обеспечить проезд машинам аварийных и экстренных служб в любое время дня и ночи. Это может быть как автоматическая система, так и консьерж, готовый открыть проезд по первому требованию. Кроме того, запрещается перегораживать проезды для пожарной техники элементами ландшафтного дизайна или крупногабаритными посадками.
Нарушителям грозит штраф до 3 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. для юридических лиц.
Чтобы установить в своем дворе шлагбаум жильцам многоквартирного дома нужно принять соответствующее решение на собрание, причем проголосовать «за» должны не меньше двух третей собственников квартир, говорится в разъяснениях Минстроя РФ от 3 февраля 2020 года.
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