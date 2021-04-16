Работа в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
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Работа в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания

10:14:394/16/2021Фото: pixabay.com
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Всего центр занятости населения предлагает 1145 вакансии.


Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инструктор по спорту МБУ "Спортоград" от 16000 до 16000 8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
Секретарь руководителя ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 25000 до 28000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Врач-стоматолог детский, стоматологическое поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45250 до 45250 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Машинист топливоподачи ООО "ТГК 1" от 21000 до 21000 8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
Педагог социальный МБОУ СОШ № 9 от 18000 до 25000 8(38341) 30314 bsk_sh09@mail.ru
Рабочий металлургического производства, рабочий по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраски ПГС-К,ООО от 30000 до 40000 8(923) 1199605 personal@solos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБУ "Спортоград" от 16000 до 17000 8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
Врач-стоматолог-хирург, стоматологическое поликлиническое отделение. ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45250 до 45250 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Инженер, по работе в спецпрограмме гжи Комбинат бытовых услуг, МУП от 30000 до 30000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Разнорабочий ООО "Полесье" от 20000 до 30000 8(913) 7186066, 8(913) 7666481 polesie54@yandex.ru
Экономист, отдел платных услуг ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 35000 до 40000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кассир, бухгалтер ООО УК "Вербена" от 17240 до 17240 8(68341) 55090
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Спартанец" от 15990 до 15990 8(913) 4864592
Мойщик посуды, в кафе ООО "Фортуна Плюс" от 16000 до 16000 8(983) 3047299 buh-fortuna@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Комбинат бытовых услуг, МУП от 17000 до 17000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15990 до 15990 8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
Горничная ООО "Спартанец" от 15990 до 20000 8(913) 4864592
Разнорабочий ООО "Спартанец" от 18000 до 22000 8(913) 4864592
Разнорабочий ООО "Мясковъ" от 17600 до 19800 8(913) 9181703 bta@zakuski.su
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Специалист, системный администратор Комбинат бытовых услуг, МУП от 29800 до 32200 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Кухонный рабочий ООО "Спартанец" от 15990 до 20000 8(913) 4864592
Кладовщик Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 25000 до 25000 8(38341) 58201 pfalmaz@yandex.ru
Специалист по закупкам, специалист контрактной службы в области продаж по 44-фз ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 35000 до 40000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, экспедитор, кат.в ООО "Мясковъ" от 40000 до 40000 8(913) 9181703 bta@zakuski.su
Водитель автомобиля, кат. d ИП Митрошкина Л.А. от 40000 до 50000 8(913) 9046356 la-la-musya@yandex.ru
Слесарь аварийно-восстановительных работ Комбинат бытовых услуг, МУП от 18000 до 23000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист поточной линии формования хлебных изделий, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Диспетчер, отделение гараж ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 18337 до 18337 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Повар МАОУ "Экономический лицей" от 23000 до 25000 8(38341) 23091 bsk_she@mail.ru
Подсобный рабочий Вега-Арсенал,ООО от 25000 до 25000 8(383) 3638741, 8(38341) 63074 personal@arsenalnpo.ru
Заместитель Главный бухгалтер ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Документовед Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" от 15990 до 15990 8(38341) 22069
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15990 до 15990 8(38341) 45555, 8(913) 9399575 nustroeva.tatyana@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Младший воспитатель, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 15990 до 15990 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Сиббиофарм,ПО ООО от 16000 до 17000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264 kadri@sibbio.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 16000 до 16000 8(38341) 43312 lds-berdsk@yandex.ru
Воспитатель, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 15990 до 15990 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 25 от 15990 до 15990 8(38341) 30675, 8(38341) 30686 bsk_du25@mail.ru
Продавец-консультант, автозапчасти Автохим,ООО от 25000 до 25000 8(913) 9138206, 8(961) 8738378 avtoxim@mail.ru
Заведующий производством (шеф-повар), по питанию, калькуляция, меню МАОУ СОШ № 4 от 20000 до 20000 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Экономист СтройРегионСервис,ООО от 30000 до 35000 8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров Птицефабрика Бердская ООО от 22000 до 25000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Штукатур СтройРегионСервис,ООО от 25000 до 35000 8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15990 до 15990 8(38341) 57955, 8(38341) 57997 ehkspress-servis@yandex.ru
Водитель автомобиля, на  ледозаливочную машину, кат. с Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 18000 до 18000 8(38341) 43312 lds-berdsk@yandex.ru
Бухгалтер СтройРегионСервис,ООО от 30000 до 35000 8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
Сторож (вахтер), дневной вахтер МАДОУ № 25 от 15990 до 18000 8(38341) 30675, 8(38341) 30686 bsk_du25@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15990 до 15990 8(38341) 57955 ehkspress-servis@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 20000 до 21000 8(38341) 52139 bpatp@mail.ru
Подсобный рабочий СтройРегионСервис,ООО от 25000 до 35000 8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15990 до 15990 8(38341) 44492 bsk_du28@mail.ru
Разнорабочий ООО "Доброе утро" от 16000 до 25000 8(913) 9260322 park@nakamnyah.ru
Садовник МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 16000 до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583 pos@forus-nsk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МАУ ДОСЦ "Орбита" от 25000 до 26000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Фельдшер МАУ ДОСЦ "Орбита" от 20000 до 22000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МАУ ДОСЦ "Орбита" от 15590 до 15590 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий МАУ ДОСЦ "Орбита" от 16000 до 17000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Музыкальный руководитель МАУ ДОСЦ "Орбита" от 19000 до 20000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Грузчик МАУ ДОСЦ "Орбита" от 15000 до 16000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Кассир ООО "УК Альтернатива" от 22000 до 24000 8(38341) 21874 uk_alternativa@inbox.ru
Мойщик посуды МАУ ДОСЦ "Орбита" от 16000 до 17000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Дворник МАУ ДОСЦ "Орбита" от 16000 до 17000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Горничная МАУ ДОСЦ "Орбита" от 16000 до 17000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Кладовщик МАУ ДОСЦ "Орбита" от 22000 до 23000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник смены (в промышленности), хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15999 до 25000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Бухгалтер, по питанию МАОУ СОШ № 4 от 20000 до 20000 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Повар МАУ ДОСЦ "Орбита" от 20000 до 21000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МАУ ДОСЦ "Орбита" от 16000 до 17000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Дворник АО "Бердский хлебокомбинат" от 15999 до 15999 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Медицинская сестра МАУ ДОСЦ "Орбита" от 20000 до 22000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ГЦКиД,МБУ от 15990 до 15990 8(38341) 31322 gcd-metod@mail.ru
Заведующий хозяйством МАУ ДОСЦ "Орбита" от 30000 до 34000 8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра, диетическая МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС" от 19000 до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583 pos@forus-nsk.ru
Слесарь-сантехник ИП Карма Игорь Константинович от 16000 до 30000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282 knp@dom-al.com
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МБДОУ № 9 "Теремок" от 20000 до 22000 8(38341) 47397 bsk_du09@mail.ru
Лаборант химического анализа АО "БЭМЗ" от 15990 до 15990 8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
Охранник, охрана объекта, территории "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 24000 до 25000 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Кассир Гурман, УК ООО от 19000 до 19000 8(38341) 25700 uk-gurman@yandex.ru
Слесарь-сантехник ООО "УК "Маг-Сервис" от 20000 до 30000 8(913) 7905545 nadezhdagkh@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бармен ИП Чжао Светлана Александровна от 20000 до 20000 8(913) 9355163 chzhaov01@ngs.ru
Мастер производственного обучения, строительство зданий и сооружений (сухое строительство) ГБПОУ НСО БПК от 15990 до 20000 8(38341) 42430 bemt-info@mail.ru
Маляр АО "БЭМЗ" от 30000 до 35000 8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО БПК от 15990 до 15990 8(38341) 42430 bemt-info@mail.ru
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда АО "БЭМЗ" от 35000 до 50000 8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
Грузчик Фирма "Чалдон",ООО от 25000 до 25000 8(38341) 58183 4158183@rambler.ru
Кассир "РКЦ ", ООО от 15990 до 18000 8(38341) 50863
Учитель (преподаватель) химии МАОУ "Экономический лицей" от 15990 до 15990 8(38341) 23091 bsk_she@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Мойщик посуды, совмещение с уборщицей ИП Чжао Светлана Александровна от 15990 до 200001 8(913) 9355163 chzhaov01@ngs.ru
Горничная, уборка номеров "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 22500 до 25000 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Слесарь механосборочных работ 5 разряда-6 разряда АО "БЭМЗ" от 35000 до 35000 8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
Токарь 5 разряда-6 разряда АО "БЭМЗ" от 35000 до 35000 8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
Мастер Комбинат бытовых услуг, МУП от 37000 до 37000 8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
Водитель автомобиля, категория d ИП Луцкин Владимир Иванович от 15990 до 17000 8(913) 0653004 lalk@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МБДОУ № 24 "Пчелка" от 20000 до 30000 8(38341) 50460 bsk_du24@mail.ru
Машинист крана (крановщик), бксм 7.5 ООО "ЖБИ-42" от 30000 до 35000 8(905) 5673818 korzhikova@gmail.com
Инженер по охране труда Сиббиофарм,ПО ООО от 25000 до 27000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264 kadri@sibbio.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15990 до 15990 8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
Рабочий по благоустройству населенных пунктов Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ от 20000 до 25000 8(38341) 21300 cmuberdsk@mail.ru
    ----------------------------------------- Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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