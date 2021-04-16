Работа в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инструктор по спорту
|МБУ "Спортоград"
|от 16000 до 16000
|8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
|Секретарь руководителя
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 25000 до 28000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Врач-стоматолог детский, стоматологическое поликлиническое отделение
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45250 до 45250
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Машинист топливоподачи
|ООО "ТГК 1"
|от 21000 до 21000
|8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
|Педагог социальный
|МБОУ СОШ № 9
|от 18000 до 25000
|8(38341) 30314 bsk_sh09@mail.ru
|Рабочий металлургического производства, рабочий по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраски
|ПГС-К,ООО
|от 30000 до 40000
|8(923) 1199605 personal@solos.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБУ "Спортоград"
|от 16000 до 17000
|8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
|Врач-стоматолог-хирург, стоматологическое поликлиническое отделение.
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45250 до 45250
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Инженер, по работе в спецпрограмме гжи
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 30000 до 30000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Разнорабочий
|ООО "Полесье"
|от 20000 до 30000
|8(913) 7186066, 8(913) 7666481 polesie54@yandex.ru
|Экономист, отдел платных услуг
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 35000 до 40000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кассир, бухгалтер
|ООО УК "Вербена"
|от 17240 до 17240
|8(68341) 55090
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Спартанец"
|от 15990 до 15990
|8(913) 4864592
|Мойщик посуды, в кафе
|ООО "Фортуна Плюс"
|от 16000 до 16000
|8(983) 3047299 buh-fortuna@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 17000 до 17000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
|Горничная
|ООО "Спартанец"
|от 15990 до 20000
|8(913) 4864592
|Разнорабочий
|ООО "Спартанец"
|от 18000 до 22000
|8(913) 4864592
|Разнорабочий
|ООО "Мясковъ"
|от 17600 до 19800
|8(913) 9181703 bta@zakuski.su
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Специалист, системный администратор
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 29800 до 32200
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Кухонный рабочий
|ООО "Спартанец"
|от 15990 до 20000
|8(913) 4864592
|Кладовщик
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 25000 до 25000
|8(38341) 58201 pfalmaz@yandex.ru
|Специалист по закупкам, специалист контрактной службы в области продаж по 44-фз
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 35000 до 40000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Водитель автомобиля, экспедитор, кат.в
|ООО "Мясковъ"
|от 40000 до 40000
|8(913) 9181703 bta@zakuski.su
|Водитель автомобиля, кат. d
|ИП Митрошкина Л.А.
|от 40000 до 50000
|8(913) 9046356 la-la-musya@yandex.ru
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 18000 до 23000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист поточной линии формования хлебных изделий, хлебобулочное производство
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15990 до 18000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Диспетчер, отделение гараж
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 18337 до 18337
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Повар
|МАОУ "Экономический лицей"
|от 23000 до 25000
|8(38341) 23091 bsk_she@mail.ru
|Подсобный рабочий
|Вега-Арсенал,ООО
|от 25000 до 25000
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074 personal@arsenalnpo.ru
|Заместитель Главный бухгалтер
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45000 до 50000
|8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
|Документовед
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 22069
|Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d
|ИП Овчинников С.М.
|от 15990 до 15990
|8(38341) 45555, 8(913) 9399575 nustroeva.tatyana@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Младший воспитатель, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ СОШ № 4
|от 15990 до 15990
|8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 16000 до 17000
|8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264 kadri@sibbio.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 16000 до 16000
|8(38341) 43312 lds-berdsk@yandex.ru
|Воспитатель, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ СОШ № 4
|от 15990 до 15990
|8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 25
|от 15990 до 15990
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686 bsk_du25@mail.ru
|Продавец-консультант, автозапчасти
|Автохим,ООО
|от 25000 до 25000
|8(913) 9138206, 8(961) 8738378 avtoxim@mail.ru
|Заведующий производством (шеф-повар), по питанию, калькуляция, меню
|МАОУ СОШ № 4
|от 20000 до 20000
|8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Экономист
|СтройРегионСервис,ООО
|от 30000 до 35000
|8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 22000 до 25000
|8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
|Штукатур
|СтройРегионСервис,ООО
|от 25000 до 35000
|8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
|Водитель автомобиля, категория д
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15990 до 15990
|8(38341) 57955, 8(38341) 57997 ehkspress-servis@yandex.ru
|Водитель автомобиля, на ледозаливочную машину, кат. с
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 18000 до 18000
|8(38341) 43312 lds-berdsk@yandex.ru
|Бухгалтер
|СтройРегионСервис,ООО
|от 30000 до 35000
|8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
|Сторож (вахтер), дневной вахтер
|МАДОУ № 25
|от 15990 до 18000
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686 bsk_du25@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|СВ-Автолайн,ООО
|от 15990 до 15990
|8(38341) 57955 ehkspress-servis@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 20000 до 21000
|8(38341) 52139 bpatp@mail.ru
|Подсобный рабочий
|СтройРегионСервис,ООО
|от 25000 до 35000
|8(38341) 42631 stroyregion54@yandex.ru
|Младший воспитатель
|МБДОУЦРР № 28 "Огонек"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 44492 bsk_du28@mail.ru
|Разнорабочий
|ООО "Доброе утро"
|от 16000 до 25000
|8(913) 9260322 park@nakamnyah.ru
|Садовник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 16000 до 16000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583 pos@forus-nsk.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 25000 до 26000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Фельдшер
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 20000 до 22000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 15590 до 15590
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 16000 до 17000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Музыкальный руководитель
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 19000 до 20000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Грузчик
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 15000 до 16000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Кассир
|ООО "УК Альтернатива"
|от 22000 до 24000
|8(38341) 21874 uk_alternativa@inbox.ru
|Мойщик посуды
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 16000 до 17000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Дворник
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 16000 до 17000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Горничная
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 16000 до 17000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Кладовщик
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 22000 до 23000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник смены (в промышленности), хлебобулочное производство
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15999 до 25000
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Бухгалтер, по питанию
|МАОУ СОШ № 4
|от 20000 до 20000
|8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
|Повар
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 20000 до 21000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 16000 до 17000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Дворник
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 15999 до 15999
|8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
|Медицинская сестра
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 20000 до 22000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГЦКиД,МБУ
|от 15990 до 15990
|8(38341) 31322 gcd-metod@mail.ru
|Заведующий хозяйством
|МАУ ДОСЦ "Орбита"
|от 30000 до 34000
|8(38341) 24006 doscorbita@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинская сестра, диетическая
|МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФОРУС"
|от 19000 до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583 pos@forus-nsk.ru
|Слесарь-сантехник
|ИП Карма Игорь Константинович
|от 16000 до 30000
|8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282 knp@dom-al.com
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МБДОУ № 9 "Теремок"
|от 20000 до 22000
|8(38341) 47397 bsk_du09@mail.ru
|Лаборант химического анализа
|АО "БЭМЗ"
|от 15990 до 15990
|8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
|Охранник, охрана объекта, территории
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 24000 до 25000
|8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
|Кассир
|Гурман, УК ООО
|от 19000 до 19000
|8(38341) 25700 uk-gurman@yandex.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО "УК "Маг-Сервис"
|от 20000 до 30000
|8(913) 7905545 nadezhdagkh@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бармен
|ИП Чжао Светлана Александровна
|от 20000 до 20000
|8(913) 9355163 chzhaov01@ngs.ru
|Мастер производственного обучения, строительство зданий и сооружений (сухое строительство)
|ГБПОУ НСО БПК
|от 15990 до 20000
|8(38341) 42430 bemt-info@mail.ru
|Маляр
|АО "БЭМЗ"
|от 30000 до 35000
|8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБПОУ НСО БПК
|от 15990 до 15990
|8(38341) 42430 bemt-info@mail.ru
|Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда
|АО "БЭМЗ"
|от 35000 до 50000
|8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
|Грузчик
|Фирма "Чалдон",ООО
|от 25000 до 25000
|8(38341) 58183 4158183@rambler.ru
|Кассир
|"РКЦ ", ООО
|от 15990 до 18000
|8(38341) 50863
|Учитель (преподаватель) химии
|МАОУ "Экономический лицей"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 23091 bsk_she@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мойщик посуды, совмещение с уборщицей
|ИП Чжао Светлана Александровна
|от 15990 до 200001
|8(913) 9355163 chzhaov01@ngs.ru
|Горничная, уборка номеров
|"Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО
|от 22500 до 25000
|8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
|Слесарь механосборочных работ 5 разряда-6 разряда
|АО "БЭМЗ"
|от 35000 до 35000
|8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|АО "БЭМЗ"
|от 35000 до 35000
|8(913) 9044638, 8(38341) 44638 personal-betro@mail.ru
|Мастер
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 37000 до 37000
|8(38341) 56157 доб. 5 personal@bktrest.ru
|Водитель автомобиля, категория d
|ИП Луцкин Владимир Иванович
|от 15990 до 17000
|8(913) 0653004 lalk@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МБДОУ № 24 "Пчелка"
|от 20000 до 30000
|8(38341) 50460 bsk_du24@mail.ru
|Машинист крана (крановщик), бксм 7.5
|ООО "ЖБИ-42"
|от 30000 до 35000
|8(905) 5673818 korzhikova@gmail.com
|Инженер по охране труда
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 25000 до 27000
|8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264 kadri@sibbio.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15990 до 15990
|8(38341) 21254 s_2_berdsk@edu54.ru
|Рабочий по благоустройству населенных пунктов
|Центр муниципальных услуг г.Бердска,МБУ
|от 20000 до 25000
|8(38341) 21300 cmuberdsk@mail.ru
Работа в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
10:14:394/16/2021
Всего центр занятости населения предлагает 1145 вакансии.
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БердскРабота в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
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