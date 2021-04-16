Календарь дачника на 16 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 16 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:564/16/2021Фото: pexels
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Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы.

ребенок, метла
В пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного

16апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака БлизнецыПроцент освещенности Луны составляет 15%. Восход Луны в 07:02, а закат в --:--.

Хронология лунных дней

  • 5 лунный день c 06:42 15.04.2021 по 07:02 16.04.2021
  • 6 лунный день c 07:02 16.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным. Благоприятно в близнецах:

  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.
Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:
  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.
Не благоприятно в близнецах:
  • посадка и пересадка травянистых растений.

6 лунный день (+)

16 апреля 2021 года в 12:00 — 6 лунный день. Садовые культуры не перестают свой энергичный рост, а жизненные соки все так же тянутся от корней к стеблю, питая и наводняя нужными веществами листья и плоды растений.

Рекомендуется в 6 лунный день:


  • собирать урожай, плоды будут богаты микроэлементами и витаминами;

  • выкапывать корнеплоды, они будут отличаться целебными свойствами;

  • сажать и пересаживать, растения будут отличаться стремительным ростом и богатым плодоношением;

  • обработка земли, рыхление, обильный полив;

  • прикорневая подкормка минеральными удобрениями, прививки, черенкования, пасынкования;

  • сборка семян;

  • пикирование и обрезка.


Не рекомендуется в 6 лунный день:

  • обрезка и пикировка плодовых деревьев.


Растущая Луна (+)


Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

  • прививка.


На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Влияние дня недели (±)


День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: mirkosmosa

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