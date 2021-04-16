Цена автобуса в 2021 году: сколько стоит новый и б/у
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Цена автобуса в 2021 году: сколько стоит новый и б/у

5:00:584/16/2021,Мария РодченковаФото: https://pixnio.com/
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Сейчас на дорогах можно часто встретить такие автобусы, как ПАЗ Вектор, МАЗ, ЛИАЗ, Higer, SsangYong, среди микроавтобусов популярны представители брендов Ford, Peugeot, Mercedes-Benz.

При покупке нового автобуса можно не опасаться за его качество, однако цены на такую машину намного выше, чем на использованную

При выборе и покупке автобуса важно учитывать несколько критериев: состояние, комфортабельность, рентабельность перевозок, цену и т.д. Рассказываем, о современных производителях и ценах на подобные автомобили.

При покупке нового автобуса можно не опасаться за его качество, однако цены на такую машину намного выше, чем на использованную. Например, небольшой пригородный автобус будет стоить не менее 1 800 000 рублей, междугородний - от 4 000 000 руб., городской - от 9 000 000 рублей. Цены на микроавтобусы, вместимость которых составляет от 8 до 15 пассажиров, варьируются в зависимости от брэнда - у представителей Ford или Peugeot они стоят от 2 000 000 рублей. При этом в кредит за такое авто придется платить от 30 тыс. рублей в месяц.

Использованные автобусы намного дешевле. Например, туристические автомобиль 2013 года изготовления с пробегом будет стоить около 5 000 000 руб. В целом, чем старше автобус и выше его пробег, тем цена будет ниже. Хотя можно найти и более выгодные варианты - Паз Вектор с вместимость 50 пассажиров (29 сидячих мест) 2018 года выпуска обойдется чуть больше, чем в 2 млн рублей. На Авито немного подобных объявлений, но покупателю предлагается даже туристический автобус 1985 года выпуска за 600 тыс. рублей, авто марки SsangYong на 45 мест можно купить за 900 000 руб., а в Пятигорске небольшую подобную машину продают за 180 тысяч.

Несмотря на такую стоимость, главное при выборе автобуса - это его состояние, а не цена. Если приобрести дешевый авто в плохом состоянии, то высока вероятность быстрых поломок, аварий и т.д., что недопустимо при транспортировке большого количества людей. Чтобы этого избежать, необходимо съездить на экспертизу в сервисный центр для проверки машины, либо привести механика с собой. Это поможет узнать о степени износа, реальном пробеге, рихтовке, замене деталей, перекраске и т.д. Что немаловажно, мастер оценит реальную стоимость автобуса и поможет сделать наилучший выбор.

Сейчас на дорогах можно часто встретить такие автобусы, как ПАЗ Вектор, МАЗ, ЛИАЗ, Higer, SsangYong, среди микроавтобусов популярны представители брендов Ford, Peugeot, Mercedes-Benz.

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цена на автобусцена автобуса -2021
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