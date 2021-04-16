Какой сегодня церковный праздник 16 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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16.04
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Какой сегодня церковный праздник 16 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:484/16/2021Фото: Wikimedia Commons
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В народе верят, что с началом рыбалки пробуждается водяной. Чтобы он не передавил рыбу и не оставил рыбаков без улова, ему принято приносить гостинцы.

церковь
Сегодня потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

Православные праздники 16 апреля

Великий пост Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского

Народные приметы и запреты дня

Никита Водопол

По народному календарю в эту дату чтят память святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря.

В этот день традиционно открывают рыбацкий промысловый сезон. В народе верят, что с началом рыбалки пробуждается водяной. Чтобы он не передавил рыбу и не оставил рыбаков без улова, ему принято приносить гостинцы. Водяного угощают вином, водкой, хлебом, кашей, куриными потрохами.

Северный ветер в этот день сулит дождь.

Приметы

  • Если лед не тает до сих пор и в этот день, то рыбный лов будет плохой.
  • Если во время грозы раскаты грома слышатся долго и не резко – жди затяжного ненастья, если отрывисто – будет ясно.
  • Дождь идет – весна будет поздней и ненастной.
  • Длительные раскаты грома в этот день – жди ненастья на несколько дней вперед.
  • Если ветер дует с Севера, то скоро пойдет дождь.
Источник: my-calend

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