Какой сегодня церковный праздник 16 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 16 апреляВеликий пост Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского
Народные приметы и запреты дня
По народному календарю в эту дату чтят память святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря.
В этот день традиционно открывают рыбацкий промысловый сезон. В народе верят, что с началом рыбалки пробуждается водяной. Чтобы он не передавил рыбу и не оставил рыбаков без улова, ему принято приносить гостинцы. Водяного угощают вином, водкой, хлебом, кашей, куриными потрохами.
Северный ветер в этот день сулит дождь.
Приметы
- Если лед не тает до сих пор и в этот день, то рыбный лов будет плохой.
- Если во время грозы раскаты грома слышатся долго и не резко – жди затяжного ненастья, если отрывисто – будет ясно.
- Дождь идет – весна будет поздней и ненастной.
- Длительные раскаты грома в этот день – жди ненастья на несколько дней вперед.
- Если ветер дует с Севера, то скоро пойдет дождь.