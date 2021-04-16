Суд дал сыну депутата-единоросса Овсепяна из Бердска 1,5 года колонии за удар ножом соседа в Академгородке. Но он уже на свободе

Сын предпринимателя и бердского депутата от "Единой России" Мкртчяна Овсепяна вышел на свободу спустя 1,5 года.
Напомним, Овсеп Овсепян был замешан в совершении преступления по ст.111 ч.2 п. з УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Сыну Овсепяна старшего инкриминировали причинение вреда HR-специалисту в Академгородке Максиму Борщеву с которым он жил в одном подъезде.
Вину Овсепяна младшего доказали в суде и дали ему 1,5 года лишения свободы. Изначально сыну бердского депутата грозил реальный срок: лишение свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
Как утверждает пострадавший Максим Борщев в социальной сети, он надеялся, что Овсеп будет находиться в колонии хотя бы 2-3 года - Максим получил серьёзные травмы от ножевого ранения, которые не сравнимы ни с чем.
- Овсепяну-младшему дали 1,5 года реального срока и уголовную судимость, и на днях он уже вышел из СИЗО. Даже условно сверху не навесили. Для нас это был шок, конечно. Мы рассчитывали года на 3–4 хотя бы. Это — тюрьма, но как-то по-человечески правильно было бы. Я не буду делать выводы, как работает система и почему всё так. Всем и так понятно, где мы живем,- указал в социальных сетях пострадавший от рук бердского депутата Максим Борщев.
Также мужчина упомянул, что за все время расследования уголовного дела и судебных разбирательств он даже поставил видеонаблюдение дома и научился оглядываться по сторонам.
- 28 судебных заседаний, включая ежемесячные продления стражи, 12 очных ставок, 8 экспертиз, поездки на допросы, СМЭ, следственные эксперименты, проверки показаний на месте, проверки прокуратуры и прочее...В общем, я никому не пожелаю вляпаться в подобное дерьмо. Но мы держались. Конфликт вызревал дальше, все зашло очень далеко и очень круто, за делом сверху следили все, кто только мог до него дотянуться, и у меня не было никаких дальнейших гарантий собственной безопасности, физической и юридической. Все это на самом деле, как в не особо хорошем кино, только вот вполне реально: и нет ничего хорошего в том, что нервы уже совсем сдают,- поделился Максим Борщев.
О своих дальнейших действиях Максим высказался следующим образом:
- Если я, вопреки данных мне гарантий, почувствую любую, даже малейшую угрозу в отношении себя или своих близких, я окончательно разозлюсь и буду идти до конца. И уже не остановлюсь. За прошедший год, хотел я того или нет, но я насобирал огромное количество самой разной информации о самых разных людях, с которыми по этому делу так или иначе соприкасался. И клянусь, при малейшей угрозе я сяду в бункер и буду это все публиковать. Не скажу, что я не боюсь, я тоже человек, а не терминатор. Но единственный правильный способ в такой ситуации - это думать и действовать максимально прагматично и публично. Чем и займусь в случае чего. Я окончательно решил, что уеду, как только смогу. Покину эту территорию, сменю гражданство, а не граждане РФ из некоторых стран имеют большие перспективы,- заявил Максим Борщев.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием истории.
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- А мне ничего не будет, у меня папа - депутат!
Да. В нашем ошибочно называемом "государстве"!..
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жаль только, что "этилюди" живут в параллельной вселенной. им на эти компроматы навалить. если чо таки заденет -- скажут, что это "чушь, муть и компот". а населению -- и подавно навалить на морально-этический облик своих благодетелей.