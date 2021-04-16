Суд дал сыну депутата-единоросса Овсепяна из Бердска 1,5 года колонии за удар ножом соседа в Академгородке. Но он уже на свободе
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Суд дал сыну депутата-единоросса Овсепяна из Бердска 1,5 года колонии за удар ножом соседа в Академгородке. Но он уже на свободе

8:54:414/16/2021,Алина БуроваФото: Соцсети/ Курьер. Среда. Бердск
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Максим Борщев рассказал, что ему пришлось пережить, пока шло следствие и суд. Он надеялся, что преступник будет находится в колонии хотя бы 2-3 года: "Я окончательно решил, что уеду, как только смогу. Покину эту территорию, сменю гражданство, а не граждане РФ из некоторых стран имеют большие перспективы", - сказал пострадавший.

Максим Борщев и Михаил Овсепян

Сын предпринимателя и бердского депутата от "Единой России" Мкртчяна Овсепяна вышел на свободу спустя 1,5 года.

Напомним, Овсеп Овсепян был замешан в совершении преступления по ст.111 ч.2 п. з УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Сыну Овсепяна старшего инкриминировали причинение вреда HR-специалисту в Академгородке Максиму Борщеву с которым он жил в одном подъезде.

Вину Овсепяна младшего доказали в суде и дали ему 1,5 года лишения свободы. Изначально сыну бердского депутата грозил реальный срок: лишение свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Как утверждает пострадавший Максим Борщев в социальной сети, он надеялся, что Овсеп будет находиться в колонии хотя бы 2-3 года - Максим получил серьёзные травмы от ножевого ранения, которые не сравнимы ни с чем.

- Овсепяну-младшему дали 1,5 года реального срока и уголовную судимость, и на днях он уже вышел из СИЗО. Даже условно сверху не навесили. Для нас это был шок, конечно. Мы рассчитывали года на 3–4 хотя бы. Это — тюрьма, но как-то по-человечески правильно было бы. Я не буду делать выводы, как работает система и почему всё так. Всем и так понятно, где мы живем,- указал в социальных сетях пострадавший от рук бердского депутата Максим Борщев.

Также мужчина упомянул, что за все время расследования уголовного дела и судебных разбирательств он даже поставил видеонаблюдение дома и научился оглядываться по сторонам.

- 28 судебных заседаний, включая ежемесячные продления стражи, 12 очных ставок, 8 экспертиз, поездки на допросы, СМЭ, следственные эксперименты, проверки показаний на месте, проверки прокуратуры и прочее...В общем, я никому не пожелаю вляпаться в подобное дерьмо. Но мы держались. Конфликт вызревал дальше, все зашло очень далеко и очень круто, за делом сверху следили все, кто только мог до него дотянуться, и у меня не было никаких дальнейших гарантий собственной безопасности, физической и юридической. Все это на самом деле, как в не особо хорошем кино, только вот вполне реально: и нет ничего хорошего в том, что нервы уже совсем сдают,- поделился Максим Борщев.

О своих дальнейших действиях Максим высказался следующим образом:

- Если я, вопреки данных мне гарантий, почувствую любую, даже малейшую угрозу в отношении себя или своих близких, я окончательно разозлюсь и буду идти до конца. И уже не остановлюсь. За прошедший год, хотел я того или нет, но я насобирал огромное количество самой разной информации о самых разных людях, с которыми по этому делу так или иначе соприкасался. И клянусь, при малейшей угрозе я сяду в бункер и буду это все публиковать. Не скажу, что я не боюсь, я тоже человек, а не терминатор. Но единственный правильный способ в такой ситуации - это думать и действовать максимально прагматично и публично. Чем и займусь в случае чего. Я окончательно решил, что уеду, как только смогу. Покину эту территорию, сменю гражданство, а не граждане РФ из некоторых стран имеют большие перспективы,- заявил Максим Борщев.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием истории.

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От редакции

Сыновьям депутатов все можно?

    Аноним, 16 апреля 2021 8:59:11
    Деньги сейчас решают всё, к сожалению...
    8
    1
    Ответить
    Аноним, 16 апреля 2021 9:21:48
    Маша поела рыбы и запила молоком, сказав при этом:
    - А мне ничего не будет, у меня папа - депутат!
    2
    0
    Ответить
    Аноним, 16 апреля 2021 9:22:09
    НВР:
    Да. В нашем ошибочно называемом "государстве"!..
    0
    0
    Ответить
    Аноним, 16 апреля 2021 9:27:27
    я насобирал огромное количество самой разной информации о самых разных людях, с которыми по этому делу так или иначе соприкасался. И клянусь, при малейшей угрозе я сяду в бункер и буду это все публиковать.
    ======================================
    жаль только, что "этилюди" живут в параллельной вселенной. им на эти компроматы навалить. если чо таки заденет -- скажут, что это "чушь, муть и компот". а населению -- и подавно навалить на морально-этический облик своих благодетелей.
    1
    0
    Ответить

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