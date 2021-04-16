В Оби пропал 6-летний мальчик. Могло засосать в коллектор

Пропал 6-летний мальчик в городе Обь, что под Новосибирском. Следственный комитет уже инициировал проверку. Уже известно, что ребенок гулял на улице 15 апреля в Оби. Около 18 часов дети стали расходится. Попавший мальчик пошел с велосипедом за мячом, который находился у реки.
- Родственники ребенка забили тревогу после того, как он не вернулся домой. В ходе начатых ими с другими гражданами поисковых мероприятий был обнаружен велосипед ребенка у реки. О происшествии было сообщено в правоохранительные органы, - сообщает СК 16 апреля.
На место происшествия приехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, полиция, представители надзорных органов и спасатели.
- В настоящее время исследован берег реки и её русло в районе исчезновения ребёнка, произведен осмотр места происшествия, - сообщают в СК.
По данным местных жителей, мальчика могло засосать в коллектор. Момент падения ребенка в воду неподалеку от коллектора видели другие дети.
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