Баннер с лицами ветеранов Великой Отечественной войны сняли с разрушенного дома купца Задкова

15 апреля вечером в Балаково Саратовской области сняли со здания баннер ко Дню Победы с портретами ветеранов.
Это не простое здание, а является бывшим домом купца Задкова по улице Коммунистической, 101.
В марте его начали разбирать, дом стал портить местный пейзаж и тогда его решили украсить таким необычным образом. Но поскольку баннер был полупрозрачный, то с украшением здания или скрыванием недостатков он не справился.
Также это очень возмутило местных жителей. Использовать портреты ветеранов для таких целей, многим показалось кощунственной затеей. На что сразу же отреагировал глава города Роман Ирисов. Баннер вскоре сняли.
- Почему собственник принял решение столь кощунственно использовать изображение ветеранов Великой Отечественной войны, остается загадкой. Выяснив личность собственника, сегодня сотрудники администрации разбираются в сложившейся ситуации, баннер в настоящий момент демонтируют. Могу выразить личное отношение к такого рода поступкам. Полагаю, что баннер был приобретен в одном из рекламных агентств. После проведения больших праздников и мероприятий, агентства распродают баннеры, и это известный факт. Жители их покупают и используют в хозяйственно-бытовых целях. Но использование любых патриотических материалов в подобных целях – неэтично, как минимум. Судя по всему, собственник решил так сэкономить. Считаю, понятие о важных и святых вещах это то, что определяет личность человека. Давайте оставаться людьми, бережно храня память о важных событиях нашей истории и о тех людях, которые достойны того, чтобы их уважали, – написал Роман Ирисов на своей странице “ВКонтакте”.
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