Аномальные +20 придут в Бердск 16 апреля

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в пятницу, 16 апреля, в Новосибирской области температура поднимется до +20 градусов.
В Бердске столбик термометра покажет +10...+15, местами до +20 градусов. Ветер западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь.
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