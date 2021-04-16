Аномальные +20 придут в Бердск 16 апреля
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Аномальные +20 придут в Бердск 16 апреля

10:08:524/16/2021Фото: Freeimg.ru
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Синоптик пообещали переменную облачность, местами небольшой дождь.

Ветер западный с переходом на северный 6-11 м/с, порывы до 18 м/с.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в пятницу, 16 апреля, в Новосибирской области температура поднимется до +20 градусов.

В Бердске столбик термометра покажет +10...+15, местами до +20 градусов. Ветер западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь.


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