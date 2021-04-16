В Барнауле завели уголовное дело после обрушения трубы ТЭЦ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Барнауле завели уголовное дело после обрушения трубы ТЭЦ

10:41:384/16/2021Фото: Freeimg.ru
0

Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по делу.

11 апреля на ТЭЦ-2 произошло обрушение дымовой трубы

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле, сообщает краевое управление Следкома.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ - нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности крупный ущерб», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 11 апреля на станции произошло обрушение дымовой трубы. Пострадавших нет. Для поддержания показателей был задействован резервный теплоисточник.

Следствие сообщило, что в 2020 году уже обследовали железобетонную трубу №2 (1959 года постройки) и газоходы. Позже руководству станции объяснили, что эксплуатировать конструкцию можно только после ремонта. Однако АО «Барнаульская генерация» не стало восстанавливать объект, что и привело к повреждению системы топливоподачи и обрушению. Отчего без подачи тепла остались дома и социальные учреждения.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
барнаулобрушениетэц
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно ли завели уголовное дело?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Точный гороскоп на четверг 15 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:32 4/16/2021
    Точный гороскоп на четверг 15 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    БердскРабота в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
    10:14:39 4/16/2021
    Работа в Бердске: Фрезеровщика на зарплату 50 000 рублей срочно ищет компания
    БердскАномальные +20 придут в Бердск 16 апреля
    10:08:52 4/16/2021
    Аномальные +20 придут в Бердск 16 апреля
    БердскБаннер с лицами ветеранов Великой Отечественной войны сняли с разрушенного дома купца Задкова
    9:32:51 4/16/2021
    Баннер с лицами ветеранов Великой Отечественной войны сняли с разрушенного дома купца Задкова
    Календарь дачника на 16 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:56 4/16/2021
    Календарь дачника на 16 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    В Оби пропал 6-летний мальчик. Могло засосать в коллектор
    9:09:36 4/16/2021
    В Оби пропал 6-летний мальчик. Могло засосать в коллектор
    БердскСуд дал сыну депутата-единоросса Овсепяна из Бердска 1,5 года колонии за удар ножом соседа в Академгородке. Но он уже на свободе
    8:54:41 4/16/2021
    Суд дал сыну депутата-единоросса Овсепяна из Бердска 1,5 года колонии за удар ножом соседа в Академгородке. Но он уже на свободе
    Какой сегодня церковный праздник 16 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:48 4/16/2021
    Какой сегодня церковный праздник 16 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 апреля 2021 в России и мире
    7:40:10 4/16/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 апреля 2021 в России и мире
    БердскМагнитная буря 16 апреля 2021: начинается пятибалльный космический шторм
    7:11:02 4/16/2021
    Магнитная буря 16 апреля 2021: начинается пятибалльный космический шторм