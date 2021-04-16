В Барнауле завели уголовное дело после обрушения трубы ТЭЦ

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле, сообщает краевое управление Следкома.
«Дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ - нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности крупный ущерб», - сообщили в ведомстве.
Напомним, 11 апреля на станции произошло обрушение дымовой трубы. Пострадавших нет. Для поддержания показателей был задействован резервный теплоисточник.
Следствие сообщило, что в 2020 году уже обследовали железобетонную трубу №2 (1959 года постройки) и газоходы. Позже руководству станции объяснили, что эксплуатировать конструкцию можно только после ремонта. Однако АО «Барнаульская генерация» не стало восстанавливать объект, что и привело к повреждению системы топливоподачи и обрушению. Отчего без подачи тепла остались дома и социальные учреждения.
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