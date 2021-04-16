Люди уже не знают, как с этой водой справляться: как затопило Юго-Восточный - смотрите фото

Здравствуйте, хочу поделиться информацией: жителей микрорайона Юго-Восточный затопляют талые воды. Люди уже не знают, как с этой водой справляться. Все оперативные службы города поставили в известность ещё в 10 утра. Ну вот уже 15:00 и до сих пор тишина. Депутат нашего округа г-н Сычев Н.Ф., на просьбу жителей нашего микрорайона решить оперативно вопрос, посоветовал обращаться к председателю ТОСа, как будто председатель главнее депутата!
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