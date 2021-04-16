Говорят, больно чистить зубы от камня

Подскажите, пожалуйста, делали ли вы чистку зубов от камня? Стоматолог посоветовала сделать лазером. Знакомая говорит, было больно. Каковы были ваши ощущения? И как потом себя чувствуют зубы? Наслышана, что эмаль зубную снимают, если не качественно делают, и зубы крошатся/ломаются. Не хотелось бы повредить зубы при чистке. Может, кто клинику посоветует цена-качество.
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