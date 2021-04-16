Яна Поплавская и ее молодой супруг показали дикую страсть на реке

Яна Поплавская со своим мужем вызвали восторг у поклонников от страстного поцелуя на реке.
53-летняя Яна Поплавская вместе с 38-летним Евгением Яковлевым решили провести один из своих вечеров романтичным образом. Отправившись на прогулку по реке, известная актриса решила запечатлеть особый момент на видео и фото, которым поделилась у себя на странице в instagram.
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В конце ролика пара особенно страстно поцеловалась, что впечатлило чутких к романтике поклонников.
Сразу посыпалось множество умилительных комментариев под фото: «Боже, какие вы красивые! Особенно Яночка! (Женя, извиняюсь)», «Поцелуй прямо сделал мой вечер», «Приятно смотреть на счастливые лица», «Счастливые, красивые, искренние! Очень красивая пара! Счастья, счастья... Берегите друг друга! А поцелуй — огонь», «Такие милые, поцелуй — фантастика».
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