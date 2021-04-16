Когда Минобороны отдаст земли Бердску, признался мэр Шестернин

Когда передаст земельные участки в муниципальную собственность Бердска министерство обороны РФ? На этот ответил мэр Бердска Евгений Шестернин на 46 сессии депутатов вчера, 15 апреля.
Как рассказал Евгений Шестернин, с 2015 года администрацией города Бердска совместно с департаментом имущественных земельных отношений ведутся переговоры с министерством обороны о передаче 13 земельных участков из федеральной в муниципальную собственность.
- Позиция министерства обороны: передача земельных участков в здание муниципальной собственности не планируется. В настоящее время один из участков недостроенных жилых домов продан через торги. Аэродром передан в торгово-промышленную палату России для заключения договора с СибНИА. Бывшее здание вертолетного полка стоит на консервации остальные земельные участки в резерве,- доложил совету депутатов Евгений Анатольевич, вчера, 15 апреля.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", две недостроенные панельные пятиэтажки ушли по первоначальной стоимости в 60,9 млн рублей местному ИП Виктору Голубеву. У бизнесмена Виктора Голубева уже был опыт покупки заброшенного здания. Например, несколько лет назад он купил долгострой на въезде в Искитим.
Напомним, что в 2020 году минобороны проиграло конкурсному управляющему суд за долгострой в военном городке Бердска. Минобороны вменяло в вину конкурсному управляющему обанкротившейся компании «СтройМонтаж» то, что он незаконно включил в конкурсную массу ООО «СтройМонтаж» долгострой — незаконченный панельный пятиэтажный жилой дом в Бердске. Объект был поставлен на баланс общества. Также он якобы незаконно назначил себе вознаграждение в размере почти 1,6 млн руб. Дело слушалось в Октябрьском райсуде Новосибирска. Ведомство оценило вред, якобы нанесенный законным интересам государства в лице Министерства обороны РФ на общую сумму 124,4 млн руб. Вред выразился в виде невозможности Минобороны РФ достроить дом и ввести его в эксплуатацию, что повлекло тяжкие последствия для экономических интересов страны в виде ухудшения экономического положения государства, выразившегося в дополнительных затратах на приобретение жилья для военнослужащих.
"Курьер. Среда. Бердск" направит запрос в министерство обороны для того, чтобы узнать из-за чего передача земельных участков в здание муниципальной собственности не планируется.
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