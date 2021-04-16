"Мы из него сделали конфетку": С грустью вспоминает вечеринки на ничейном острове Хреновом посреди Обского моря владелец санатория "Сибиряк" Бердска
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"Мы из него сделали конфетку": С грустью вспоминает вечеринки на ничейном острове Хреновом посреди Обского моря владелец санатория "Сибиряк" Бердска

4:56:454/16/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Как утверждает генеральный директор, во время их работы остров был чистый. По его словам, объект никому не принадлежал.

Хреновый остров еще называют Умовским

С грустью вспоминает об отдыхе организованном на острове Хреновый владелец бердского санатория "Сибиряк" Николай Харченко.

Напомним, что остров "Хреновый" получил название от растущего на нем дикого хрена. Остров находится в Новосибирском водохранилище недалеко от бердской косы. Около трех  лет назад организаторы туризма санатория "Сибиряк" устроили на острове отдых для бердчан и туристов.

Как утверждает владелец санатория "Сибиряк", руководство намеревалось взять землю в аренду, но так как, по их словам, земля никому не принадлежит, сделать это не предоставляется возможным.

- Три года назад, мы этот остров освоили. Земля не принадлежала никому. Остров был заброшен и мы из него сделали конфетку, которую до сих пор люди с удовольствием вспоминают. То, что остров никому не принадлежит, люди от этого просто радовались. Мы провели 2 сезона на нем, и он был чистейший. Сейчас что с ним? Ну неужели надо было все так портить? - произнес в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Николай Харченко вчера, 15 апреля.

Начальник управления земельных отношений Дмитрий Шинкевич заявил "Курьер. Среда. Бердск", что остров находится за границей Бердска. По этой причине руководитель о деятельности, происходившей на острове ничего не знает. Однако предполагает, что остров может принадлежать Морскому сельсовету Новосибирского района.

Связаться с администрацией Морского сельсовета "Курьер. Среда. Бердск" пока не удалось.

Начальник управления природных ресурсов Бердска Светлана Шерстобитова также не знает, за кем числиться остров Хреновый. Бердску он не принадлежит точно.

- Да, владелец санатория "Сибиряк" устраивал раньше отдых для людей на острове. Но там была проверка Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу. У них было предписание убрать с данного острова объекты. После проверки организаторы исполнили предписания и убрали все с острова,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Светлана Шерстобитова сегодня, 16 апреля.

Напомним, как сообщали пользователи соцсетей, в настоящее время на острове горы мусора. На "Хреновом" даже осуществлялась торговля алкогольной продукцией. Торговая точка принадлежала 51-летнему жителю Новосибирска, который не был зарегистрирован в качестве предпринимателя. Мужчина организовал на острове, излюбленном для семейного отдыха, торговлю алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В ходе проверки стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 200 литров алкогольной продукции различных наименований. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 350 тысяч рублей.

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