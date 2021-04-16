Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили, что разорвали помолвку и «стали лучше дружить».
Знаменитая пара отложила свои свадебные планы месяц назад после того, как начали циркулировать слухи о том, что суперзвезда бейсбола разговаривает с другими женщинами. В заявлении для Today Show бывшая пара сказала: «Мы поняли, что мы стали лучше как друзья, и надеемся, что так и останемся.
«Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах.
«Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга.
«Из уважения к ним мы должны сказать еще один комментарий - спасибо всем, кто прислал добрые слова и поддержку».
Эта печальная новость появилась через несколько дней после того , как 51- летнюю Дженнифер заметили без обручального кольца .
Она разместила серию фотографий в Instagram, когда взяла перерыв в съемках в Доминиканской Республике, где ее шика явно не хватало.
Рядом с изображениями она написала: «Сохраняйте спокойствие и работайте по выходным», прежде чем отметить свой фильм «Свадьба из дробовика».
Ранее бывший бейсболист Алекс «прилетел в Доминиканскую Республику», чтобы «провести какое-то время» с JLo во время его скандала с мошенничеством.
Они работают над сохранением своих отношений после слухов о том, что он, возможно, изменял со звездой Южного очарования Мэдисон Лекрой, обвинение, которое они оба отрицали.
Друзья JLo рассказали, что ARod пытается вернуть ее с помощью цветов, звонков и даже пообещал пойти на терапию.
Но источник сказал, что хитмейкер по- прежнему не доверяет ему , а 45-летний ARod делает вид, что между ними все в порядке.
Инсайдер сказал: «Он шлет цветы, звонит, летит, чтобы увидеться с ней, но она чувствует, что нет никакого смысла быть вместе после того, как он услышал, что он разговаривает с другими женщинами и обнаружил, что женщины подписывают соглашения о неразглашении» .
«Она любит Алекса, но не может принять его обман, несмотря ни на что. Он знает, что все испортил, и их будущее рушится.
«Она сейчас работает, и у нее нет времени заниматься этим».
К сожалению, несмотря на то, что он не доверял ему полностью, это была последняя капля, когда начали появляться обвинения в мошенничестве.
Источник, близкий к певице, сказал The Sun: «Дженнифер чувствует, что просто не может доверять Алексу, и она не хочет больше смущаться.
«Эти последние слухи о мошенничестве - последняя капля . Все знают, что она может добиться большего и не заслуживает этого».
В то время как 31-летняя Мэдисон отрицает обвинения в романе, ее коллега по Браво Шеп Роуз заявила, что ранее она «хвасталась» разговором со спортсменом .
Среди всего хаоса также сообщалось, что ARod и JLo изначально планировали связать себя узами брака в городке Позитано в Италии прошлым летом.
Источник сообщил: «Свадьба была запланирована на начало июня в Италии.
«Это должно было быть большое многодневное мероприятие, а затем они запланировали еще одно меньшее мероприятие в Хэмптоне в августе. Оба были отменены ».
Ранее в этом месяце, когда появились слухи о расколе в полную силу, JLo обратилась в TikTok, чтобы прояснить ситуацию , поскольку во время монтажа своих лучших моментов она показала заголовки, предполагающие, что она рассталась с ARod, и сказала: «Ты тупица».
Инсайдер ранее сказал E! Новости о том, что дети пары - всего четверо - близки, говорят: «Идея распутать все это кажется таким масштабным мероприятием, что она не хочет слишком быстро разрывать отношения».
Источник: thesun.co.uk