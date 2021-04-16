Новых 9 000 инфицированных коронавирусом нашли в России

В оперативном штабе сообщили, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 8 тыс. 995 случаев.
Вылечились и были выписаны за последние сутки 9 тыс. 109 человек, умерли от коронавируса 397 пациентов.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего человек заразились в Санкт-Петербурге — 704, Московской области — 595, Ростовской области — 242.
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