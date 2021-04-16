NASA предупреждает: 21 августа 2021 на землю может упасть астероид 2016 AJ193
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NASA предупреждает: 21 августа 2021 на землю может упасть астероид 2016 AJ193

11:20:554/16/2021Фото: pixabay
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Огромный и потенциально опасный астероид летит к Земле. Существует угроза 21 августа 2021 года, сообщили в NASA.

метеорит, астероид
Скорость астероида 2016 AJ193 равна 26 км/с.

Очень опасный астероид летит к земле, завили в NASA.

Гигантское космическое тело размерами 1374 м на 403 м превосходит своими габаритами самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829,8 м) и максимально приблизится к земле 21 августа 2021 года.

Данные об астероиде опубликовал Центр исследования околоземных объектов NASA . Имя астероиду присвоили 2016 AJ193 и он относится к группе Аполлонов.

Астероид 2016 AJ193 будет пролетать мимо земли на расстоянии всего 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c. Затем его появления стоит ожидать лишь в феврале 2063 года.


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астероидлетит к Землепотенциально опасный2016 AJ193
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