NASA предупреждает: 21 августа 2021 на землю может упасть астероид 2016 AJ193

Очень опасный астероид летит к земле, завили в NASA.
Гигантское космическое тело размерами 1374 м на 403 м превосходит своими габаритами самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829,8 м) и максимально приблизится к земле 21 августа 2021 года.
Данные об астероиде опубликовал Центр исследования околоземных объектов NASA . Имя астероиду присвоили 2016 AJ193 и он относится к группе Аполлонов.
Астероид 2016 AJ193 будет пролетать мимо земли на расстоянии всего 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c. Затем его появления стоит ожидать лишь в феврале 2063 года.
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