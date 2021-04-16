Две 15-летние девочки легли на рельсы перед поездом
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Две 15-летние девочки легли на рельсы перед поездом

5:02:314/16/2021Фото: pixabay.com
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Машинист состава применил экстренное торможение, но было уже слишком поздно.

В Люберцах две пятнадцатилетние девочки легли на рельсы перед поездом

Дев девочки 15 лет легли на рельсах и погибли. Инцидент произошел вблизи со станцией «Люберцы-1» 15 апреля. Поезд не смог затормозить и дети умерли. Отмечается, что машинист подал сигнал и применил экстренное торможение.

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поездсуициднасмертьрельсы
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