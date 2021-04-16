Девочка отравилась конфетой с наркотиком. Угостили в детсаду
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Девочка отравилась конфетой с наркотиком. Угостили в детсаду

5:15:194/16/2021Фото: pixabay.com
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Ребенок принесла сладость домой.

Девочку отвезли в больницу с наркотическим отравлением

В Петербурге девочку семи лет отвезли в больницу с наркотическим отравлением после того, как она съела конфету.

Эпизод произошел 13 апреля. Утоняется, что конфетой ребенка угостили в детском саду. Ребенок принес конфету домой, съел угощение и почувствовал себя плохою Обстоятельства инцидента проверяются.

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