Девочка отравилась конфетой с наркотиком. Угостили в детсаду

В Петербурге девочку семи лет отвезли в больницу с наркотическим отравлением после того, как она съела конфету.
Эпизод произошел 13 апреля. Утоняется, что конфетой ребенка угостили в детском саду. Ребенок принес конфету домой, съел угощение и почувствовал себя плохою Обстоятельства инцидента проверяются.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.