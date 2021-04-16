Дачники Бердска, советы для вас!

Есть немало бердчан, которые в этом году всерьез задумались над тем, чтобы реанимировать свой полузапущенный участок в дачном обществе. И для этого им стоит сделать не так уж мало. И первым делом поставить теплицу.
Теплицы можно разделить на две большие группы:
из оцинкованного и стального профиля.
Оцинкованная конструкция обладает низкой прочностью, особенно в недорогих теплицах. Плохо выдерживает снеговые нагрузки. Сборка теплицы из оцинкованной конструкции довольно длительная.
Теплицы из стального профиля более прочные, но и более подвержены коррозии. Сборка занимает гораздо меньше времени. Профиль обязательно должен быть окрашен, лучше специальной краской и в заводских условиях.
Теплицы можно разделить на две большие группы:
из оцинкованного и стального профиля.
Оцинкованная конструкция обладает низкой прочностью, особенно в недорогих теплицах. Плохо выдерживает снеговые нагрузки. Сборка теплицы из оцинкованной конструкции довольно длительная.
Теплицы из стального профиля более прочные, но и более подвержены коррозии. Сборка занимает гораздо меньше времени. Профиль обязательно должен быть окрашен, лучше специальной краской и в заводских условиях.
Укрывной материал
Поликарбонат сотовый - материал, который известен своей прочностью, в 200 раз превышающей прочность стекла. Благодаря этому свойству такой теплице не страшен сильный дождь, порывистый ветер и даже град. Со временем поликарбонат не утратит своей прозрачности.
Поликарбонат сотовый - материал, который известен своей прочностью, в 200 раз превышающей прочность стекла. Благодаря этому свойству такой теплице не страшен сильный дождь, порывистый ветер и даже град. Со временем поликарбонат не утратит своей прозрачности.
Полиэтиленовая пленка - один из самых дешевых и широко используемых укрывных материалов. Она достаточно легко закрепляется на теплице любой конструкции, отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, защищает от небольших заморозков.
Армированная полиэтиленовая пленка имеет те же достоинства, что и обыкновенная, но, благодаря специальной армированной сетке, отличается повышенной прочностью: она выдерживает не только сильный ветер, но и град. Использовать ее можно несколько сезонов подряд.
Армированная полиэтиленовая пленка имеет те же достоинства, что и обыкновенная, но, благодаря специальной армированной сетке, отличается повышенной прочностью: она выдерживает не только сильный ветер, но и град. Использовать ее можно несколько сезонов подряд.
|
Спанбонд - прочное нетканое полотно белого цвета, с легкостью выдерживающее не только ветер, град, сильный дождь, но и натиск птиц. Он способен защитить растения от заморозков (до минус 7°С), а использовать его можно пять сезонов подряд.
Определившись с высотой выращиваемых растений, вы сможете выбрать теплицу подходящей высоты. Но лучше брать универсальную.
В идеале теплица для дачи должна быть надежной, качественной, максимально долговечной, приспособленной к погодным условиям вашего региона, практичной, удобной в использовании и, естественно, недорогой.
Спасаем сад от заморозков
Погода в Сибири непредсказуема. Иногда весной после по-настоящему теплых деньков следуют заморозки. А в огороде уже взошла рассада, зазеленели кустарники. Как спасти растения от губительного холода?
Цветы, клубнику, кустарники, молодые деревца можно защитить разными укрывными материалами. Но для вентиляции нужно оставить небольшие дырки.
Одним из видов защиты от весенних заморозков является задымление. Для этого применяют дымовые шашки. Состав дымовой шашки помещают в подходящую посуду из жести или в глиняную посуду, поджигают его и обходят с этой посудой сад. Лучше этот процесс проводить вечером или ночью в период заморозков.
Дождевание считают лучшим способом защиты растений в саду от заморозков. Оно эффективно до -5 градусов. Участок, где грунт хорошо увлажнен, легче переносит температуру ниже нуля градусов, так как от земли поднимается пар и конденсат защищает низкорослые растения. На высоких растениях образуется небольшая корочка льда, которая также защищает ветки деревьев от последующего охлаждения. Дождевание проводят, когда температура падает ниже нуля, а заканчивают, когда начинается потепление.
Погода в Сибири непредсказуема. Иногда весной после по-настоящему теплых деньков следуют заморозки. А в огороде уже взошла рассада, зазеленели кустарники. Как спасти растения от губительного холода?
Цветы, клубнику, кустарники, молодые деревца можно защитить разными укрывными материалами. Но для вентиляции нужно оставить небольшие дырки.
Одним из видов защиты от весенних заморозков является задымление. Для этого применяют дымовые шашки. Состав дымовой шашки помещают в подходящую посуду из жести или в глиняную посуду, поджигают его и обходят с этой посудой сад. Лучше этот процесс проводить вечером или ночью в период заморозков.
Дождевание считают лучшим способом защиты растений в саду от заморозков. Оно эффективно до -5 градусов. Участок, где грунт хорошо увлажнен, легче переносит температуру ниже нуля градусов, так как от земли поднимается пар и конденсат защищает низкорослые растения. На высоких растениях образуется небольшая корочка льда, которая также защищает ветки деревьев от последующего охлаждения. Дождевание проводят, когда температура падает ниже нуля, а заканчивают, когда начинается потепление.
Огораживаемся
Относительно недорогими и легкими в установке считаются заборы из профнастила. Такая ограда закрывает дачников от любопытных взглядов с улицы. Если для этого забора заложить надежный фундамент, то он прослужит довольно долго. Вместе с тем недостатки его на даче очевидны. Такой забор отбрасывает на растения глухую тень с северной стороны. В жаркий летний день раскаляется, как печка. Уменьшает зрительно территорию участка.
Необычно будет смотреться на даче пластиковый забор. Он не боится влаги, и красить его не надо. Вот только прочность штакетника из ПВХ может подкачать.
Можно поставить на даче забор из сотового поликарбоната. Производители гарантируют его долговечность. Забор этот может быть цветным и малопрозрачным. В то же время он пропускает солнечный свет и не создает глухой тени.
Относительно недорогими и легкими в установке считаются заборы из профнастила. Такая ограда закрывает дачников от любопытных взглядов с улицы. Если для этого забора заложить надежный фундамент, то он прослужит довольно долго. Вместе с тем недостатки его на даче очевидны. Такой забор отбрасывает на растения глухую тень с северной стороны. В жаркий летний день раскаляется, как печка. Уменьшает зрительно территорию участка.
Необычно будет смотреться на даче пластиковый забор. Он не боится влаги, и красить его не надо. Вот только прочность штакетника из ПВХ может подкачать.
Можно поставить на даче забор из сотового поликарбоната. Производители гарантируют его долговечность. Забор этот может быть цветным и малопрозрачным. В то же время он пропускает солнечный свет и не создает глухой тени.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com