Выбор есть всегда! Определяемcя со стройматериалом для дома в Бердске

Большой и красивый дом – мечта практически каждого человека. Кто-то покупает под строительство землю отдельно, а кто-то организовывает перепланировку уже готового варианта. В большинстве случаев будущему хозяину хочется самостоятельно спроектировать свое жилье, подобрать необходимые для строительства материалы.
Все строительные материалы подразделяются на несколько видов. Основной пласт составляют природные и искусственные материалы. Для достижения прочности искусственных материалов, их дополнительно подвергают различной обработке. Несмотря на то, что обработка материала происходит химическим и термическим путем, основу составляет либо древесина, либо камень. К прочим строительным материалам относят металл, вяжущие минеральные или органические вещества, растворы, бетоны и специальные материалы для утепления и отделки.
Выбор материала также должен основываться на его характеристиках. Так, например, для кровли и прочей гидроизоляции важнейшей характеристикой является влагонепронимцаемость. Морозостойкость понадобится для материала, из которого возводят стены дома. Сюда же относится огнестойкость. К сгораемому материалу относится дерево и древесные породы. Несгораемые – камень и металл. Существуют и трудносгораемые материалы, которые воспламеняются, горят и тлеют только при условии наличия открытого источника огня. Предел огнестойкости варьируется от 0,25 до 5 часов. Здесь же отмечают и диапазон максимальных температур горения. Сталь начинает претерпевать изменения в виде деформации уже при +600 градусах.
Все строительные материалы подразделяются на несколько видов. Основной пласт составляют природные и искусственные материалы. Для достижения прочности искусственных материалов, их дополнительно подвергают различной обработке. Несмотря на то, что обработка материала происходит химическим и термическим путем, основу составляет либо древесина, либо камень. К прочим строительным материалам относят металл, вяжущие минеральные или органические вещества, растворы, бетоны и специальные материалы для утепления и отделки.
Выбор материала также должен основываться на его характеристиках. Так, например, для кровли и прочей гидроизоляции важнейшей характеристикой является влагонепронимцаемость. Морозостойкость понадобится для материала, из которого возводят стены дома. Сюда же относится огнестойкость. К сгораемому материалу относится дерево и древесные породы. Несгораемые – камень и металл. Существуют и трудносгораемые материалы, которые воспламеняются, горят и тлеют только при условии наличия открытого источника огня. Предел огнестойкости варьируется от 0,25 до 5 часов. Здесь же отмечают и диапазон максимальных температур горения. Сталь начинает претерпевать изменения в виде деформации уже при +600 градусах.
Фундамент – основа дома
Возводя для дома его самый главный каркас – фундамент, помните, что он должен быть прочным, устойчивым и морозостойким. Чтобы «закалить» фундамент, лучше всего закладывать его в середине осени. Для заливки фундамента в качестве материала используют бетон, кирпич или деревянный каркас. По видам конструкции фундамент может быть ленточным, сплошным плитным, столбчатым или свайным. Так сплошной фундамент выглядит как единая монолитная бетонная плита площадью всего дома. Такой тип фундамента нужен в том случае, если стены у дома слабые, а нагрузка на фундамент значительная. Сплошной фундамент защищает дом от проникновения грунтовых вод. Ленточный фундамент выкладывается по периметру жилплощади и имеет ширину будущей стены. Сборный фундамент состоит из песчаной подушки и железобетонных блоков.
Возводя для дома его самый главный каркас – фундамент, помните, что он должен быть прочным, устойчивым и морозостойким. Чтобы «закалить» фундамент, лучше всего закладывать его в середине осени. Для заливки фундамента в качестве материала используют бетон, кирпич или деревянный каркас. По видам конструкции фундамент может быть ленточным, сплошным плитным, столбчатым или свайным. Так сплошной фундамент выглядит как единая монолитная бетонная плита площадью всего дома. Такой тип фундамента нужен в том случае, если стены у дома слабые, а нагрузка на фундамент значительная. Сплошной фундамент защищает дом от проникновения грунтовых вод. Ленточный фундамент выкладывается по периметру жилплощади и имеет ширину будущей стены. Сборный фундамент состоит из песчаной подушки и железобетонных блоков.
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Скелет дома - стены
Стены будущего дома рекомендуется делать тонкими и легкими, но при этом прочными и надежными, огнеупорными, с хорошей теплопроводимостью и звукоизоляцией. Материалы, из которых возводят стены, представлены пеногазобетонными блоками, гипсокартоном, кирпичом и монолитными бетонными плитами. Говоря о плюсах и минусах каждого из материалов, рекомендуется помнить о том, что стены дома можно возвести из нескольких разных материалов. Выбирая стены из кирпича, готовьтесь к тому, что процесс возведения будет долгим, а расход раствора высоким. К тому же, поверхность кирпичной кладки неровная, что потребует дополнительной отделки. Но при этом кирпич высокопрочен и влагоустойчив.
Пеногазобетонные блоки позволяют быстро возвести стены дома без особых проблем. Раствор между блоками высыхает быстро, благодаря шероховатой поверхности материала, их легко обработать под нужную форму, блоки обладают высокой огнестойкостью и шумоподавлением. Но пеногазобетонные блоки могут быть недостаточно устойчивыми к высокой нагрузке, в отличие от кирпича. Что касается гипсокартона, то этот материал весьма хрупкий. Этот минус весьма несущественный по сравнению с плюсами. Стены из гипсокартона легко выровнять под дальнейший косметический ремонт. Он экологически чист и безопасен при работе. Из гипсокартона можно моделировать различные конструкции: арки, массивные колонны и даже барные стойки. Гипсокартон устойчив к влажной среде и обладает огнеупорными характеристиками.
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Завершающим этапом в строительстве дома являются крыша. Распространенными материалами для кровли выступают металлочерепица, керамическая черепица, профлист и шифер. Выбор характеристик крыши касается ее свойств: долговечности, безопасности, прочности, возможности четко повторить форму крыши и придать эстетичный внешний вид. Специалисты в области строительства отмечают, что самым лучшим материалом для покрытия крыши, отвечающая всем положительным требованиям в Сибирском регионе, является керамическая черепица.
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