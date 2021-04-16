Фото: на детской площадке по ул. Красная Сибирь, 118 - коммунальные ямы с февраля!

В группу "Курьер.Среда.Бердск" соцсети во ВКонтакте написала Катюша:
Здравствуйте. Недавно была новость о наличии ямы на детской площадке после устранения коммунальной аварии на ул. Вокзальной. Так вот...По адресу ул. Красная Сибирь, 118 во дворе на детской площадке также вырыта яма где-то с конца февраля и никакие работы не ведутся, яму никто не устраняет! А ведь на площадке ходят дети, это очень опасно. Помогите предать огласке. В какие сроки будет выполнено облагораживание коммунальными службами??? И кто за это отвечает, куда обращаться? Спасибо.