Фото: на детской площадке по ул. Красная Сибирь, 118 - коммунальные ямы с февраля!
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Фото: на детской площадке по ул. Красная Сибирь, 118 - коммунальные ямы с февраля!

10:27:314/16/2021
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Помогите предать огласке. В какие сроки будет выполнено облагораживание коммунальными службами??? И кто за это отвечает, куда обращаться?

В группу "Курьер.Среда.Бердск" соцсети во ВКонтакте написала Катюша: 
А ведь на площадке ходят дети, это очень опасно

Здравствуйте. Недавно была новость о наличии ямы на детской площадке после устранения коммунальной аварии на ул. Вокзальной. Так вот...По адресу ул. Красная Сибирь, 118 во дворе на детской площадке также вырыта яма где-то с конца февраля и никакие работы не ведутся, яму никто не устраняет! А ведь на площадке ходят дети, это очень опасно. Помогите предать огласке. В какие сроки будет выполнено облагораживание коммунальными службами??? И кто за это отвечает, куда обращаться? Спасибо.
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коммунальная ямаяма на детской площадке
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Почему ямы на детских площадках сразу не благоустраивают?

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