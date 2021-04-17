Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021
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Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021

6:10:154/17/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Яркие слова-поздравления для тех, кто годами охранял нашу безопасность!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

День ветеранов МВД ежегодно отмечается 17 апреля. Уникальные открытки от дизайнера и поздравления.

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Поздравить искренне хочу
Я ветеранов МВД!
Отдали службе жизнь свою,
Вы были бравыми в борьбе.

Здоровья и душевных сил,
С почетом славно отдыхать,
Свой мудрый опыт молодым
Работникам передавать!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Ветеранам МВД
С нескрываемым почтеньем
Мы благих желаем дел
И большого уваженья!

Чтоб был каждый как кремень,
Смены лет не замечая,
И пусть каждый новый день
Вам успехи доставляет!

И пусть дружбы монолит
Сплетен сеть не разрушает,
И здоровье как гранит
Вам хлопот не доставляет!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Ты со злом боролся чётко,
По инструкции, как нужно,
Но завершена работа,
Ветеран ты своей службы.

Сил и лет своих немало
МВД отдал ты щедро,
Но признать пора настала —
За спиной одни победы!

А задор в тебе не гаснет,
Порох есть в пороховницах,
Наперёд желаю счастья,
Пусть всё лучшее случится!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Поздравляю вас, отважные герои,
С Днем ветеранов МВД!
И пусть своих седин не скроете,
Верны вы, преданны своей судьбе.

Желаю вам здоровья, силы,
Успехов в жизни и делах.
Пусть этот праздник будет милым,
В улыбках дружеских, в цветах!

Живите славно, беззаботно,
Себя вы отдали всецело,
Теперь спокойно и уютно
Вы отдыхайте без предела!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Источник: pozdravok.ru

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