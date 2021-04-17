Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021

День ветеранов МВД ежегодно отмечается 17 апреля. Уникальные открытки от дизайнера и поздравления.
Поздравить искренне хочу
Я ветеранов МВД!
Отдали службе жизнь свою,
Вы были бравыми в борьбе.
Здоровья и душевных сил,
С почетом славно отдыхать,
Свой мудрый опыт молодым
Работникам передавать!
Ветеранам МВД
С нескрываемым почтеньем
Мы благих желаем дел
И большого уваженья!
Чтоб был каждый как кремень,
Смены лет не замечая,
И пусть каждый новый день
Вам успехи доставляет!
И пусть дружбы монолит
Сплетен сеть не разрушает,
И здоровье как гранит
Вам хлопот не доставляет!
Ты со злом боролся чётко,
По инструкции, как нужно,
Но завершена работа,
Ветеран ты своей службы.
Сил и лет своих немало
МВД отдал ты щедро,
Но признать пора настала —
За спиной одни победы!
А задор в тебе не гаснет,
Порох есть в пороховницах,
Наперёд желаю счастья,
Пусть всё лучшее случится!
Поздравляю вас, отважные герои,
С Днем ветеранов МВД!
И пусть своих седин не скроете,
Верны вы, преданны своей судьбе.
Желаю вам здоровья, силы,
Успехов в жизни и делах.
Пусть этот праздник будет милым,
В улыбках дружеских, в цветах!
Живите славно, беззаботно,
Себя вы отдали всецело,
Теперь спокойно и уютно
Вы отдыхайте без предела!
Источник: pozdravok.ru