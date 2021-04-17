Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!

День ветеранов МВД 17 апреля страна великая справляет. Всех тех, кто службе жизнь отдал, сегодня с честью поздравляем!
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С Днем ветеранов МВД
Прими сегодня поздравленье.
Успеха я желаю искренне тебе,
Не покидало чтоб тебя веселье.
Пусть бодрость духа, теплота
Всегда везде сопровождают.
Пусть покоряется любая высота,
Любовь пускай, как прежде, согревает.
Вы себя отдавали закону,
Чтили статьи и уставы страны.
Да, вы уже от служили,
Ветераны, но так же нужны.
Ваши знания, опыт — не мало,
Много пользы ещё принесут.
И честь МВД, я верю,
Не раз, конечно, спасут.
Здоровья вам, дорогие,
Спокойствия дома, в семье.
Пусть случается самое лучшее,
Что только может быть на земле.
Вы этот праздник вполне заслужили,
Ведь вы державу свою защищали,
Вы столько лет Отчизне служили,
Для нас примером во многом вы стали!
Пусть поколение младшее наше
Вас очень чтит и советам внимает,
Ведь опыт ваш действительно важен,
И это каждый сейчас понимает!
Желаем вам всем здоровья стального,
Много светлых и солнечных дней!
И, конечно же, счастья большого,
Чтоб мечты все сбылись поскорей!
Источник: pozdravok.ru