Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов

Госдума приняла в первом чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в ФЗ «Об исполнительном производстве». Изменения касаются обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Об сообщается на сайте ГД.
Ранее президент Владимир Путин по итогам встречи с лидерами фракций поручил правительству совместно с парламентом обеспечить принятие закона до конца весенней сессии.
«Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин.
По его словам, согласно поправкам «должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении. В свою очередь судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума».
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