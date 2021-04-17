НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность

В Сеть утекли секретные кадры НЛО, которые сняли представители ВМС США. После опубликования видео Пентагон завил о его подлинности.
На кадрах видно, как три пирамидальных неопознанных летающих объекта зависли над военным кораблем USS Russell. По данным американских военных, это произошло в июле 2019 года близ Сан-Диего во время военных учений. При этом НЛО перемещались следом за эсминцами.
«Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сняты военно-морским флотом», - прокомментировала Fox News пресс-секретарь Минобороны Сьюзан Гоф.
Режиссер Джереми Корбеллу на основе этих снимков снял документальный фильм «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки».
Корбелл заявил, что получил видео с секретных брифингов по изучению НЛО.
"Это взрывоопасная информация. Это, наверное, лучшие военные кадры, снятые с НЛО, которые я когда-либо видел, но я также думаю, что мир когда-либо видел», - оценил режиссер.
Корбеллу попали и другие кадры со сферическим» НЛО, который опускается в океан.
«Это выдающаяся технология. Кто бы ни использовал эти технологии, они намного более продвинуты, чем все, что есть в арсенале США, и это должно быть предупреждающим знаком. Нам необходимо выяснить намерения операторов этих транспортных средств», - предупредил режиссер.
Американские эксперты уже исключили, что это летательные аппараты из другой страны, поскольку они с гравитационным двигателем и могут перемещаться из космоса в воздух и в море без разрушения.
В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видеоролика с НЛО, снятых военно-морскими летчиками на большой скорости.
Предположительно, в июне 2021-го правительство обнародует отчет и расскажет о НЛО гораздо больше.
id="attachment_677694" align="aligncenter" width="1200"] Джереми Корбелл говорит, что эта серия фотографий была сделана с военного корабля США «Омаха», на которых видно «сферическое» транспортное средство, спускающееся в океан без разрушения. Предоставлено: @JeremyCorbell
По данным Национального центра, число НЛО, замеченных в США, в 2020 году увеличилось примерно на 1000 и составило более 7200 наблюдений.
id="attachment_677695" align="aligncenter" width="1200"] "ЖЕЛУДЬ": пилот FA-18 и офицер по системам вооружения сделали эти фотографии неопознанных воздушных явлений или БПЛА, пролетающих над Океанией 4 марта. 2019. Предоставлено Джорджем Кнаппом / Mysterywire.com.