Отмену коронавирусных ограничений предсказала Голикова: Когда россияне снимут маски

Массовая вакцинация в России и ее нарастающие темпы в скором времени позволят снять ковидные ограничения, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом заявила на заседании коллегии Миндрава, пошедшем 16 апреля.
По ее словам, число привитых от коронавируса россиян уже более 8 млн. Что позволяет предвидеть самый оптимистичный сценарий по отмене ограничительных мер - с учетом наращивания объемов вакцинации
"Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - заявила Голикова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января. В Новосибирской области, по данным регионального минздрава, поставили прививки более 152 тыс. человек.
Следом за Владимиром Путиным привился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По официальной информации, от укололся вакциной, разработанной в новосибирском центре "Вектор".
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