Отмену коронавирусных ограничений предсказала Голикова: Когда россияне снимут маски
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отмену коронавирусных ограничений предсказала Голикова: Когда россияне снимут маски

9:48:534/17/2021Фото: pixabay.com
0

По ее словам, число привитых от коронавируса россиян уже более 8 млн. Что позволяет предвидеть самый оптимистичный сценарий по отмене ограничительных мер.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Голикова допустила скорую отмену COVID-ограничений
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавируса

Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавирусаЕсть ли столпотворение на вакцинацию в Бердске: реальные отзывы желающих привиться от коронавируса в ЦГБ. ПоказываемЕщё 86 новости

Массовая вакцинация в России и ее нарастающие темпы в скором времени позволят снять ковидные ограничения, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом заявила на заседании коллегии Миндрава, пошедшем 16 апреля.

По ее словам, число привитых от коронавируса россиян уже более 8 млн. Что позволяет предвидеть самый оптимистичный сценарий по отмене ограничительных мер - с учетом наращивания объемов вакцинации

 

"Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - заявила Голикова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января. В Новосибирской области, по данным регионального минздрава, поставили прививки более 152 тыс. человек.

Следом за Владимиром Путиным привился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По официальной информации, от укололся вакциной, разработанной в новосибирском центре "Вектор".


 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
пандемиякоронавирусCOVID-19массовая вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

До выборов отменят?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Прокуратура требует признать "Штабы Навального" и его же ФБК экстремистскими организациями
    9:32:45 4/17/2021
    Прокуратура требует признать "Штабы Навального" и его же ФБК экстремистскими организациями
    Календарь дачника на 17 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:52 4/17/2021
    Календарь дачника на 17 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов
    9:17:45 4/17/2021
    Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов
    НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность
    9:01:53 4/17/2021
    НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность
    Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
    8:48:24 4/17/2021
    Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
    Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:20 4/17/2021
    Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!
    8:02:16 4/17/2021
    Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире
    7:40:57 4/17/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире
    БердскВот и поели шашлычков: опять похолодание пришло в Бердск 17 апреля
    6:45:16 4/17/2021
    Вот и поели шашлычков: опять похолодание пришло в Бердск 17 апреля
    Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021
    6:10:15 4/17/2021
    Мужественным героям авторские открытки и добрые слова 17 апреля на День ветеранов МВД-2021